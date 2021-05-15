【食用安全】港女吃三文魚刺身驚見曱甴　餐廳經理拒免費只送酒補償

▲ 一名女子吃三文魚刺身時發現一隻蟑螂

吃三文魚除了會見到寄生蟲，更會見到「小強」！近日本港一名女子在尖沙咀一間日式餐廳用膳時，發現三文魚刺身上有一隻細小的蟑螂。惟向經理反映後，對方只表示會送酒補償，拒絕全單免費。

事主在facebook群組「中伏飲食報料區」上載相片並發文表示，本周二（11日）在尖沙咀的日式餐廳「殿大喜屋」點了一盤刺身吃，幾乎獨自吃掉一整盤。當只餘幾塊，準備蘸豉油進食時，她突然發現三文魚刺身上「多咗樣刺身」，有一隻小蟑螂。

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於是她向餐廳經理投訴，當以為全單免費時，對方只表示會送提子酒作補償，事主拒絕接受。經理更問她「係咪食淨呢幾嚿先至發現小強？」，令她感到訝異。她憶述：「（經理）攞枝10幾廿蚊嘅提子酒話送俾你，唔要嘅話就乜都冇，但我哋都係唔要。」

從相片可見，三文魚刺身有一隻黑色、身形細小的昆蟲。帖文一出，引起網民熱議。有人亦認同應該免單，另有人建議向食物環境衞生署反映事件。

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責任編輯：羅嘉欣