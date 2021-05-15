【生命鬥士】1歲信信換肝後再做橫膈膜修補手術　父母心情緊張：心臟要再次強大起來

▲ 1歲信信換肝後再做橫膈膜修補手術，父母心情緊張：心臟要再次強大起來。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，急需換肝保命，獲得善心叔叔捐肝，2月1日成功進行換肝手術。信信接受換肝手術後至今逾2個月多，情況普遍穩定，時有起伏，4月中因橫膈膜升高令肺部出現壓力，需要轉回新生兒深切治療部（NICU），及後返回普通病房。然而，信信媽媽今（15日）帶來壞消息，指信信在5天後，即本月20日須再次做手術，修補橫隔膜，解決肺部漲氣的問題。

▲ 信信是25周極早產嬰兒。（救救小心 - 肝 Facebook）

媽媽今日（15日）於facebook專頁「救救小心 - 肝」發帖指，今個月20日信信需做橫隔膜修補手術。醫生向媽媽解釋，指之前一直未能移除「貓蘇」的原因是換肝是有機會影響與肝臟相當接近的橫隔膜，「有可能會令到橫膈膜組織壞咗，而家唔識得自己郁」，因此影響信信左邊肺部的運作，「導致幾個月來都未甩到果條可惡嘅貓蘇。」

手術修復橫隔膜及延伸胃喉至十二指腸

醫生指，未來的手術須將橫隔膜修復，讓肺部正常運作。另外，亦須將胃喉延伸至十二指腸，讓信信的身體加快吸收營養，改善「濁親」及胃酸倒流的問題，氣管呼吸的問題改善有助將來訓練口部進食。

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感謝醫生護士照顧

媽媽再一次感謝醫生及護士的悉心照顧，「衷心感激你哋一直來對信信寵愛有加、照顧有加，令到我他不會感到孤單寂寞。」父母及爺爺奶奶又為信信準備好出院後居住環境，而這刻父母的心情再次緊張起來，

為咗信信心臟要再次強大起來，迎接嚟緊嘅手術。

▲ 一家三口合照。（救救小心 - 肝 Facebook）

信信25周出生需換肝保命

信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，甫出生已捱過不少難關。可是信信2個半月大時，確診肝臟纖維化，只有換肝才可保命，父母家人不吻合捐肝要求，盼望有心人能捐出部分活肝，幸最後有一名善心叔叔願意捐肝。

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責任編輯：王明芳