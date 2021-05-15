【新冠疫苗】醫管局3成全職涉2.4萬名員工已打針　高拔陞否認不打針須每周一檢屬「谷針」

▲ 醫管局3成全職涉2.4萬名員工已打針，高拔陞（左）否認不打針須每周一檢屬「谷針」（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃今年4月式展開，醫院管理局主席范鴻齡今（15日）於電台節目表示，醫管局至今共有2.4萬名員工已接種新冠疫苗，佔全職人員的三成，當中的7成接種復必泰、3成打科興疫苗。范鴻齡指本港疫苗供應的情況已經比外國好很多，能夠按照藥廠指引為市民接種，他反對「谷針」講法，指政府只是想回復正常，希望社會不要陰謀論。



范鴻齡指醫管局會為員工提供便利接種疫苗，包括安排車輛接載到接種中心、正組織隊伍到醫院為員工接種、同事接種疫苗後也可休假半日，認為已盡量方便及鼓勵員工接種，他希望員工甚至市民均踴躍接種，以建立群體免疫力。

醫管局本周起早前要求轄下約6.5萬名需直接接觸病人的前線員工，將獲發快速抗原測試試劑，每周自行進行一次測試，但若完成接種2劑新冠疫苗逾14日則可獲豁免。出席同一節目的醫管局行政總裁高拔陞否認此舉是「谷針」，又指接種疫苗可提供最好的保護，同時定期檢測在本港私家醫院和外國公營醫院都十分普遍。

對於變種病毒近日橫行全球，本港亦有零星個案入侵社區，高拔陞指，現時會安排確診患者先作獨立隔離，感染控制措施屬安全和有效，但萬一變種病毒個案數目越來越多，可參考外國做法，將感染同一變種病毒的患者安排入住同一病房，他強調當局特別關注傳染性較高的變種病毒。

另外，范鴻齡預料醫管局管理層將來或需宣誓擁護《基本法》和效忠特區，估計其餘大部分員工，工作大都只涉及醫療決策，因此未必需要宣誓，但最終仍得視乎政府的決定。

即看全港29間疫苗中心分布：

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責任編輯：鄧凱文



