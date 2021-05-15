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【MIRROR成員】JER自覺不擅跳舞曾拒入MIRROR　柳應廷憑後天努力練跳唱成新人王【多圖】

娛樂 14:04 2021/05/15

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

柳應廷JER表示曾拒絕加入MIRROR。

人氣男團MIRROR話題熱度並未因演唱會完結而冷卻，反而令觀眾逐一了解MIRROR成員背後的奮鬥史。成員之一的柳應廷（JER），在MIRROR中人氣未必最高，但去年他就單飛推出歌曲「物語系列」三部曲（水刑物語、迴光物語及風靈物語），更在各個頒獎禮中橫掃新人獎，成績驕人。

柳應廷JER接受商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來的訪問，分享入行3年的辛酸與感受。

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柳應廷JER接受商台訪問分享入行感受。（大會提供）

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曾Busking兩年零收入

大眾熟悉的JER是經參加首季節目《全民造星》入行，而早在大專畢業時，他就因熱愛唱歌和音樂而選擇夾Band及出Busking，不過兩年來的Busking生涯就幾近零收入。於是，JER就轉往任職娛樂記者，一做便3年。

後來，JER決定辭職再追夢，參加《全民造星》，無奈在99強首回合已被評判全紅燈淘汰。

JER憶起仍然感劇烈衝擊：「當日唱歌未想過要有表情管理，之前一直busking沒想太多，到比賽每一個評判一按紅燈，我都會緊張眨一次眼，到最後歇斯底里地唱，是想盡力挽回評判的心，但都不成功。那對我打擊很大，因為那次是人生第一次跳出舒適圈追夢，怎料第一步就要走，很不甘心。」

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因不擅跳舞婉拒入MIRROR

之後，JER指收到花姐邀他參加復活賽，他當然是即時答應，可惜仍在20強落敗。到花姐決定組成男團MIRROR並邀找JER加入，最終「三顧草蘆」才成功。

他回想當時婉拒是因為自覺不擅跳舞：「推了兩次，連花姐也說：『你唔好咁急推住，考慮吓先！』這全因為我擔心要做不擅長跳舞，我的強項是唱歌，沒幻想到跳唱組合或MIRROR會怎發展。到第三次，花姐再說：『你看看近年香港唱得好的新人有多少人能出到來？』就是先要讓樂迷先認識你！」

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JER經《全民造星》出道。（網上圖片）

加入MIRROR後，跳唱也自然成了JER最大的難關。

他透露，3年來都要花上比隊友多10倍的功夫及努力：「我每次排新歌舞都會叫救命，譬如Anson Lo他們一個鐘就記好整首歌的舞蹈，我就要花足一星期，不止Lokman，所有人都會幫我教我舞步，我回家後亦要不斷練。」  

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單飛成績驕人

不過，JER的努力沒有白費，除了MIRROR得到外界關注，他於去年亦單飛出歌，而「物語三部曲」更令他人氣急升，成去年新人中的最大贏家，坐上叱咤生力軍的金獎寶座。

他為當日在台上發表感言時，被指間接踢爆兄弟「黑面」解話：「我跟AK（江爗生）是同年，都是由細到大睇叱咤兼好重視這頒獎禮。3個人只兩個有獎，我好感受到AK不開心。其實當時我在台上的說話是很即興，但讓人家感覺像幸災樂禍，我講嘢唔叻、用詞亦不當要改擅，事後亦有跟AK傾怎一起加油。」

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大方公開戀情

雖然名氣大升，不過團員中位位都是人才，尤以姜濤為最受關注，JER坦言一定有羨慕，但亦同時會以姜濤作成功榜樣鞭策自己。

不過他也慶幸自己沒有對方的偶像包袱：「我開心自己沒什麼『偶包』，我出道已同時宣布有女朋友，這件事姜濤一定做不到，他現在出街都難啦。我公開了有伴侶，反而是很舒服的事，我們可以光明正大地行街！」

同場加映：JER訪問

撰文 : TOPick 柴犬出動

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