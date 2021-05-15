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【源頭不明】就讀何文田漢師幼稚園4歲男童確診　20多名師生須檢疫14天

社會 16:36 2021/05/15

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就讀何文田漢師幼稚園4歲男童確診，26名師生須檢疫14天該校今起停課兩周

本港新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（4) 公布，新增3宗確診個案，包括2女1男，當中包括1宗本地源頭不明個案，涉及就讀何文田漢師幼稚園（龍總）K1B的4歲男童，該學生最後上課日為5月12日，其20多位師生會去酒店檢疫14天，社署會安排玩具及書予小孩，學校今日起停課14天。

張竹君指，該名男童一半時間住何文田怡景大廈，另一半時間住石峽尾白田邨13座，約5至6名同住者17位同學，及數位老師會列為密切接觸者，家中沒有聘請外傭。男童5月12日晚有發燒及喉嚨痛，竪日到青衣看楊超發私家醫生，下午交予樣本樽，檢出新冠病毒呈陽性。CT值逾30，即病毒量低，入院後初步檢測及抗體均呈陰性。

染疫男童與家人5月9日去過何文田食味軒用膳，其餘時間主要上學，其父母從事飲食業，有定期作檢測，母親在荃灣翠園餐廳工作，及父親於荔枝角608冰室工作，於5月12日檢測呈陰性。

該校校董會指，患病學童正在醫院留醫，目前已退燒，情況穩定，其班主任昨日（14日）檢測結果呈陰性。學校已安排專業清潔公司今天到校進行醫療級深層消毒等。

即看全港29間疫苗中心分布：

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已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文、黃悅晴

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