【無牌食肆】食環署、警方突搜美孚九華徑燒烤場　拘1人涉經營無牌食肆及檢38公斤食品

▲ 食環署、警方突搜美孚九華徑燒烤場，拘1人涉經營無牌食肆及檢38公斤食品（資料圖片）

食環署昨晚（14日）與警方採取聯合突擊行動，在葵青區九華徑打擊涉及無牌經營食物業的燒烤場，及就餐飲業務處所《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）的規定及指示採取嚴厲執法行動。行動中拘捕一人，就涉嫌在一個燒烤場內經營無牌食肆展開檢控程序，並檢取相關工具及共38公斤燒烤食品。

食環署指本年1月至今，食環署人員向九華徑經營無牌食物業的燒烤場負責人共提出23宗檢控，包括13宗拘控。



食環署早前在3月26日與警方的聯合突擊行動中，拘捕2人在九華徑兩個燒烤場內經營無牌食肆，其中1人同時違反《規例》中餐飲處所內不得有多於4人同坐一桌的規定。該名被告於本月12日在九龍城裁判法院被裁定罪成，因經營無牌食肆被判處罰款三萬元及監禁四星期，另就違反《規例》的規定則被判罰款一萬元及監禁四星期，兩罪刑期同期執行。



食環署指，署方會繼續採取嚴厲執法行動，打擊無牌食物業處所。根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物業即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。此外，若餐飲業務負責人違反《規例》，一經定罪，最高亦可被罰款五萬元及監禁六個月。



食環署強調會繼續在全港各區餐飲處所加強巡查，並按需要與警方採取聯合行動，確保餐飲業務負責人及市民嚴格遵從相關規例，亦會對違例者採取執法行動，以減低新冠肺炎疫情在食物處所傳播的風險。

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責任編輯：鄧凱文