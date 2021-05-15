【醫院性侵案】印度女子染疫住院遭男護士性侵　病情急速惡化24小時內離世

▲ 印度一名女子染疫住院期間遭男護士性侵

印度新冠肺炎疫情嚴峻，該國一間醫院爆出醫護強姦病人事件。當地一名43歲女子上月染疫住院，期間遭一名男護士強姦，其後病情急速惡化，於24小時內離世。

綜合外媒報道，該名43歲女子感染新冠肺炎後，於4月6日被送往印度中央邦首府博帕爾紀念醫院研究中心（Bhopal Memorial Hospital and Research Centre），住院期間遭一名40歲男護士Santosh Ahirwar強姦，事後她向當值護士報告事件。

消息人士透露，事主病情急速惡化，需使用呼吸器，當日傍晚離世，由事發至死亡不足24小時。據悉死者為1984年博帕爾毒氣洩漏事件的倖存者，外界有說法指，倖存者死於新冠肺炎的風險比一般人高7倍。

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犯案男子曾性騷擾女護士

據指，犯案的男子在強姦病人前，曾性騷擾醫院一名24歲女護士，並曾於工作期間飲酒而被停職處分。直至女護士遭性騷擾，院方才報警處理，強姦一案也因而被揭發。目前警方已拘捕涉事男子，扣押博帕爾中央監獄等候審訊。

博帕爾毒氣洩漏事件受害者組織向當局發信，表示關注死者生前的悲慘遭遇，並斥責院方管理層竭力掩飾事件，導致死者家屬也不知親人在醫院被強姦。該組織建議院方在所有新冠肺炎患者病房安裝閉路電視。

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責任編輯：羅嘉欣