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【新冠肺炎】31歲菲律賓籍女傭接種復必泰疫苗後昏迷　情況由危殆轉為嚴重　

社會 17:17 2021/05/15

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心今日（4) 公布新增3宗確診個案，年齡介乎4歲至35歲，當中包括1宗本地源頭不明個案，涉及一名4歲男童。

早前一名31歲菲律賓籍女傭於本月12日接種復必泰疫苗後昏迷，被送往瑪嘉烈醫院治理，同日晚上11時許情況轉差轉送深切治療部，情況危殆。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，該名女子現時情況轉為嚴重。

另外，醫管局公布，過去24小時再多6名病人出院；現時共有56名確診病人分別於14間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有2人情況危殆，1人情況嚴重，其餘53人情況穩定。目前公立醫院已啟用616間負壓病房，合共1,151張負壓病床。

被問到醫管局採購快速抗原測試以非公開招標形式進行，庾慧玲表示，所有程序按《採購及物資管理手冊》進行，當醫管局需緊急採購物品時，獲得中央指揮委員會同意後會以有限招標形式去採購。目前本港不時見到有不明源頭個案，加上公立醫院服務逐步回復至疫前水平，為做好感染控制以保護病人及醫管局員工，有需要進行前綫員工定期測試，因此先以短期合約去處理，醫管局正在安排公開招標去處理採購問題。

醫管局本周起早前要求轄下約6.5萬名需直接接觸病人的前線員工，將獲發快速抗原測試試劑，每周自行進行一次測試，但若完成接種2劑新冠疫苗逾14日則可獲豁免。而醫管局3成全職涉2.4萬名員工已打針，詳情即看：【下一頁】 

即看全港29間疫苗中心分布：

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已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文、黃悅晴

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