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【國安教育】學校將國民國安教育融入常規課程　視藝科學國畫培養身份認同感

社會 15:06 2021/05/15

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

中小學分享校本經驗。（黃悅晴攝）

香港副校長會今日（15日）舉行研討會，主題圍繞學校如何推動國民及國安教育，有約500名中小學及幼稚園校長、教師及學校管理層出席。數間中小學分享校本經驗。

其中南屯門官立中學將國民及國安教育融入至日常課程中，讓學生從經驗中學習。以視覺藝術科為例，學生會學習中國傳統藝術知識，如山水畫等，從藝術入手讓學生了解中國文化，並就此感驕傲，從中培養他們的國民身份認同。

另外，學校讓中二學生學習航空課程，揉合STEM教學，例如技術、學習如機長身份做宣布等簡單課程，學生當中亦會了解到中國經濟、航空發展的知識。

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創知中學就透過課程及課外活動教導，潛移默化讓學生培養學生家國情懷，學校一直自行編寫「生活與社會科」，由下學年起會加入國民教育課程，中一會先了解中國經濟、中二學習社會層面，中三則學習中國政治體制層面。其他學科亦盡量融入國民教育元素，例如學校自行開設國史課、中國地理科，學習中國文化歷史等。學校亦舉行多項相關活動，如國情問答比賽、觀看內地電影等。

是次研討會由香港副校長會主席，由新界校長會、九龍地域校長聯會、香港島校長聯會、荃灣葵涌及青衣區中學校長會、官立中學副校長會、官立小學副校長會及香港教育行政學會協辦辦，約500名校長、副校或學校管理層出席。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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