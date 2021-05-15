【華大基因】衞生防護中心指染疫29歲男員工樣本遭污染　將剔除出確診個案

▲ 衞生防護中心指染疫29歲男員工樣本遭污染，將剔除出確診個案

華大基因一名29歲男員工（第11801宗）於本月4日檢測出對新冠病毒呈陽性，不過他分別在3月20日及4月20日完成接種兩劑復必泰疫苗，其一直被衞生防護中心列為本地感染源頭不明個案，不過衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今指，認為病人不屬真正染疫，會將個案剔除，由新個案取代其確診編號。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今指，將個案樣本送到港大作化驗後，發現與本地流行病毒株不相似，但與屬去年武漢爆發時的原始病毒株相似，認為不屬真正染疫，有機會遭污染，張稱會再研究樣本如何被污染，其10多位密切接觸者均沒有病徵，亦沒有陽性個案，如再作檢測呈陽陰性便可中止檢疫。

被問到該名員工近期有否返內地工作，張竹君指據悉最近沒有返內地，「但對上一次是幾時就不清楚」，但張表示他是香港人，而港大同時檢出他有接種疫苗後產生的抗體，但沒有檢出染疫後產生的抗體。

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責任編輯：鄧凱文、黃悅晴