【抗癌鬥士】陳積榮不敵肺癌今晨離世　Jeff終年38歲：幸運有很多朋友陪我戰鬥

▲ 陳積榮不敵癌魔離世。

前TVB藝人陳積榮於去年8月確診患上第四期肺癌，雖然他一直積極對抗癌魔，可是在今年初癌細胞擴散，他先後接受不同治療，病情反覆。

近日，陳積榮的癌症病情每況愈下，並於5月15日早上不敵癌魔離世，終年38歲。

▲ 陳積榮不敵癌魔離世，終年38歲。（截圖）

陳積榮的死訊由Facebook專頁《人行》代為公布：

感謝大家的愛，Jeff於今晨在親人的陪伴下，已暫別我們回到天家。 Jeff是一位溫柔的勇士，他勇敢堅毅，一直奮戰到最後，他曾說：「我好幸運身邊有很多朋友去陪我戰鬥，無論我戰勝與否，都希望用我的力量豐富大家！」 現在他已不再痛苦了！再一次感謝大家一直以來的支持及鼓勵！他的愛和精神會一直長存我們心裡！ 另外，希望各位傳媒朋友，在這段時間給予Jeff最愛的家人一點空間！ 永遠懷念

陳積榮自患病以來一直積極抗癌，曾在TVB 20期藝員訓練班中畢業的他，亦得到不少圈中人，如郭富城、孫慧雪、陳自瑤及容羨媛等人的幫忙。

他的病情一直反覆，由3月起開始接受第一次化療，精神漸佳，至4月再接受第2次化療。

日前，他接受《東張西望》訪問坦言因化療而消瘦及甩髮，並知道自己情況嚴重，亦知道未必有痊癒的可能。他亦表示除肺花外，癌細胞也極速擴散，包括膊頭、手臂、肚位置都有腫瘤。

加上疫情影響，陳積榮接受化療除身體承受痛苦外，也要承受在心靈上未能有家人到醫院探病，只能獨自留在醫院的痛苦。

而近日，陳積榮的癌症病情每況愈下，最終於今晨離世。