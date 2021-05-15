【昔日恩怨】母親與未來外母見面即刻黑面　港男憂昔日恩怨難解阻結婚

▲ 母親與未來外母見面即刻黑面，港男憂昔日恩怨難解阻結婚。

結婚除了兩情相悅外，還要經過兩家父母同意。一名港男於討論區發帖，指與交往一段時間的女友結婚，日前邀請外來外父外母上門作客「對親家」，沒想到母親與未來外母一見面，二人臉色隨即一變，互相「黑臉」，氣氛頓時變得尷尬。後來才知，二人從前曾在同一間公司工作，曾是職場「死對頭」。港男擔心二人難解的千年恩怨會影響其婚事，隨向網民請教。

一名港男於「香港討論區」以「點搞好，老媽子同未來外母以前有牙齒印！」為題發帖，指與女友交往一段時間，早有結婚的打算，雖他曾與女友家長見面，但雙方家長從未會面，近日便邀請未來外父外母到其家中作客。

母親與未來外母一家面即黑面

原本未來外父、未來外母的態度友善，但一看見港男母親時臉色立刻一變，

我媽子一見到佢阿媽就黑臉，佢阿媽都即時臉色變咗。

雖然兩位媽媽沒有交談，但整頓晚餐的氣氛甚為尷尬，港男表示，「我同女朋友都好老尷，都唔知發生咩事。」

二人曾為職場仇人

待女友一家離開後，港男的爸爸靜悄悄地說，

佢哋以前喺同一間公司做過，仲要係競爭對手嚟，好多牙齒印。

港男不想為兩老而與女友分手，但又認為媽媽較外母重要，不知如何解決二人的昔日恩怨，

今鋪都唔知點搞好，老媽子已經幾日冇理我，但都唔想搞到件事咁僵，邊諗到世界咁細，咁都撞到。

網民：親家唔會成日見！

不少網民看畢帖文紛紛留言提出多個解決方法，有人認為昔日恩怨難解，建議與女友分手。另有有人認為結婚是兩個人的事，不需理會他人的看法。

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責任編輯：王明芳