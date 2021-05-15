【抗癌鬥士】去年確診4期肺癌花光積蓄治病　陳積榮拍拖10年女友伴走抗癌路

▲ 陳積榮今早離世，終年38歲。

前TVB藝人陳積榮於去年8月確診患上第四期肺癌，雖然他一直積極對抗癌魔，可是在今年初癌細胞擴散，雖然先後接受不同治療，卻因病情反覆，癌症病情每況愈下，並於今晨不敵癌魔離世，終年38歲。

▲ 陳積榮不敵肺癌離世，終年38歲。（Facebook圖片）

不煙不酒患肺癌

去年Jeff透過拍片公開自己的病情，不煙不酒的他從沒想過自己會患上肺癌：「因為這件事我感覺到很多朋友幫我，所以我更加要走出來拍這條片，讓更多人知道我在打一場怎樣的仗。」

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陳積榮自患病以來一直積極抗癌，曾在TVB 20期藝員訓練班中畢業的他，亦得到不少圈中人，如郭富城、孫慧雪、陳自瑤及容羨媛等人的幫忙。可是他的病情一直反覆，由今年3月起開始接受第一次化療，精神漸佳，至4月再接受第2次化療，並不時在社交平台公布近況。

幸而Jeff得到家人，以及拍拖十年的女友及身邊朋友支持，今年他曾拍片放上YouTube透露近況，片中他到佐敦谷公園曬太陽、赤腳行草地，又去馬灣放空，每日練氣功，努力拼命打贏病魔。

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心願未了

TVB第20期訓練班入行的Jeff，在TVB拍劇年資不長，後轉投港視參演劇集《惡毒老人同盟》，飾演李楓的兒子。

早前曾自資執導3部電影包括《戀上36D》、《最囧麻花》和《荒島屍變》，並自編自導自演電影《訓練班》，卻因疫情關係而停止拍攝。醉心幕前的Jeff曾預告繼續有新的拍攝工作，期望在這段香港人不開心的時期，拍一些開心的影片娛樂大家。

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