  • 32°C
香港時間 : 2021515日 (週六) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗癌鬥士】去年確診4期肺癌花光積蓄治病　陳積榮拍拖10年女友伴走抗癌路

娛樂 17:18 2021/05/15

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

陳積榮今早離世，終年38歲。

前TVB藝人陳積榮於去年8月確診患上第四期肺癌，雖然他一直積極對抗癌魔，可是在今年初癌細胞擴散，雖然先後接受不同治療，卻因病情反覆，癌症病情每況愈下，並於今晨不敵癌魔離世，終年38歲。

陳積榮不敵肺癌離世，終年38歲。（Facebook圖片）

不煙不酒患肺癌

去年Jeff透過拍片公開自己的病情，不煙不酒的他從沒想過自己會患上肺癌：「因為這件事我感覺到很多朋友幫我，所以我更加要走出來拍這條片，讓更多人知道我在打一場怎樣的仗。」

【抗癌鬥士】陳積榮不敵肺癌今晨離世　Jeff終年38歲：幸運有很多朋友陪我戰鬥

陳積榮自患病以來一直積極抗癌，曾在TVB 20期藝員訓練班中畢業的他，亦得到不少圈中人，如郭富城、孫慧雪、陳自瑤及容羨媛等人的幫忙。可是他的病情一直反覆，由今年3月起開始接受第一次化療，精神漸佳，至4月再接受第2次化療，並不時在社交平台公布近況。

幸而Jeff得到家人，以及拍拖十年的女友及身邊朋友支持，今年他曾拍片放上YouTube透露近況，片中他到佐敦谷公園曬太陽、赤腳行草地，又去馬灣放空，每日練氣功，努力拼命打贏病魔。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【生命鬥士】李明蔚喪禮訂5月27日舉行　父母呼籲捐出心意助病童抗癌

心願未了

TVB第20期訓練班入行的Jeff，在TVB拍劇年資不長，後轉投港視參演劇集《惡毒老人同盟》，飾演李楓的兒子。

早前曾自資執導3部電影包括《戀上36D》、《最囧麻花》和《荒島屍變》，並自編自導自演電影《訓練班》，卻因疫情關係而停止拍攝。醉心幕前的Jeff曾預告繼續有新的拍攝工作，期望在這段香港人不開心的時期，拍一些開心的影片娛樂大家。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【守望相助】陳積榮癌細胞擴散經濟陷困境　林盛斌偕女兒捐利市錢解燃眉之急
17:52 2021/03/07
【守望相助】陳積榮癌細胞擴散經濟陷困境　林盛斌偕女兒捐利市錢解燃眉之急
【守望相助】郭富城捐10萬助陳積榮 城城：大家算是同行幫他度過難關
19:13 2021/03/11
【守望相助】郭富城捐10萬助陳積榮 城城：大家算是同行幫他度過難關
【抗癌鬥士】陳積榮不敵肺癌今晨離世　Jeff終年38歲：幸運有很多朋友陪我戰鬥
今日 16:25
【抗癌鬥士】陳積榮不敵肺癌今晨離世　Jeff終年38歲：幸運有很多朋友陪我戰鬥

你可能感興趣

【守望相助】陳積榮癌細胞擴散經濟陷困境　林盛斌偕女兒捐利市錢解燃眉之急
17:52 2021/03/07
【守望相助】陳積榮癌細胞擴散經濟陷困境　林盛斌偕女兒捐利市錢解燃眉之急
【守望相助】郭富城捐10萬助陳積榮 城城：大家算是同行幫他度過難關
19:13 2021/03/11
【守望相助】郭富城捐10萬助陳積榮 城城：大家算是同行幫他度過難關
【抗癌鬥士】陳積榮不敵肺癌今晨離世　Jeff終年38歲：幸運有很多朋友陪我戰鬥
今日 16:25
【抗癌鬥士】陳積榮不敵肺癌今晨離世　Jeff終年38歲：幸運有很多朋友陪我戰鬥
陳積榮 化療 容羨媛 郭富城 陳自瑤 孫慧雪 癌症 肺癌 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等