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【走私案】海關破今年以來最大宗走私案　檢獲大批電子產品、高價食材市值共約5千萬

社會 17:50 2021/05/15

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海關破獲今年以來最大宗走私案。（政府新聞處）

香港海關昨日（14日）在香港國際機場對開海面偵破一宗今年以來破獲的最大宗走私案件。數名男子涉嫌利用漁船及快艇走私，行動中檢獲大批懷疑走私貨物，包括電子產品、高價食材和化妝品，估計市值共約5千萬元。

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海關表示，人員昨日在機場對開海面進行反走私行動，發現數名可疑男子在一艘漁船上將懷疑走私貨物搬運到快艇，於是採取行動，有關男子隨即登上快艇逃去。行動中，海關人員扣查一艘懷疑涉案的漁船，並於船上檢獲一批懷疑走私貨物，包括懷疑琥珀、乾海參、花膠、乾魚翅、燕窩、電腦顯示卡、智能電話、電腦記憶體、固態硬盤、化妝品、酒類產品，以及貴價手袋和服飾。案件仍在調查中。

海關強調，執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，隨時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關活動。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款2百萬元及監禁7年。

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責任編輯：黃悅晴

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