【華大基因】29歲男員工樣本遭污染後確診　負責檢測「安球醫學」提2大理據撇除嫌疑

▲ 29歲男員工樣本遭污染後確診，負責檢測「安球醫學」提2大理據撇除嫌疑（資料圖片）

華大基因一名29歲男員工（第11801宗）於本月4日檢測出對新冠病毒呈陽性，他分別在3月20日及4月20日完成接種兩劑復必泰疫苗，其一直被衞生防護中心列為本地感染源頭不明個案，不過衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今指，認為病人不屬真正染疫，認為其樣本遭污染，詳見：【下一頁】。

為該名華大員工檢出對新冠病毒呈陽性的安球醫學化驗所向TOPick回應指，該化驗所過去接近一個月，只檢測出這宗初步陽性個案。在有關的化驗過程中，與該陽性樣本同一日其他樣本均沒有出現陽性結果，故此該樣本受其他陽性樣本污染的可能性並不存在。

對於有指樣本可能受到陽性對照（positive control）污染，安球醫學化驗所續指其化驗所採用試劑中陽性對照的病毒株，並非完整的病毒株，而只是在整條長超過27000bp的完整新冠病毒核酸中一段不到100bp的基因片段。故此，該化驗所不應該是導致該樣本發生任何假陽性結果的源頭。

安球醫學化驗所表示，即使如此，仍非常重視是次事件，並將會以最嚴謹及開放的態度和相關專家及政府合作，跟進調查。

香港大學公共衛生學院教授潘烈文表示，經病毒基因分析發現，該個案帶的新冠病毒株與去年初於武漢發現的原始病毒株接近，而本港過去近一年已無再出現有關病毒株，認為該個案不大可能於本地受感染。

潘烈文續指，由於進行病毒測試需要陽性對照，故實驗室有武漢病毒株屬正常。他不排除該個案在工作地方污染了自己而驗出陽性，或其檢測樣本被污染致化驗呈陽性，並非真的染病，但潘烈文同時指出，若化驗程序當中有污染，一般同一批化驗中會多於一個樣本假陽性。

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記者：鄧凱文