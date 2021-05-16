  • 32°C
香港時間 : 2021516日 (週日) 12:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】炎明熹+衛蘭演出獲李克勤激讚　Steven被淘汰未氣餒：唔會放棄

娛樂 10:52 2021/05/16

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

火雞Steven在第6集《聲夢傳奇》被淘汰

昨晚（5月15日）播出的第6集《聲夢傳奇》，繼續進行第三輪比賽，13名學員繼續分為紅藍兩隊，兩隊以回合制形式進行對戰，總共5個回合，昨晚賽果卻頗出人意表。

當中一個回合，藍隊隊長炎明熹（Gigi）與衛蘭的演出，獲主理人李克勤及眾評審一致大讚，李克勤稱：「Janice留晒最靚嘅部份比Gigi，只係做一個喺隔離『傍』住佢嘅人，You are so good！」

【聲夢傳奇】紅隊隊員不和齊質疑隊長Rock　炎明熹衛蘭合作演出獲好評

炎明熹（Gigi）與衛蘭的合作演出具水準。

導師決定淘汰火雞

但因為經過五個回合過比賽後，紅隊以3比2勝出，於是藍隊要淘汰一名隊員。

當中，因為文凱婷（Aeren）表現未算非常理想，因此Aeren一直以為自己會被淘汰，但是藍隊的3位導師李幸倪（Gin Lee）、衛蘭及AGA（江海迦）最後卻決定淘汰「火雞」孫漢霖（Steven）。

因為火雞當晚為隊伍贏出一局，所以此決定頗出人意表，連主理人李克勤也不禁說：「估唔到，以當晚佢嘅表現，佢係值得留低，如果我係導師我唔揀佢。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

火雞不放棄追夢

不過3位導師指，因為Steven之前曾表現失準，所以決定淘汰他。Aeren知道結果後，大感意外並流淚，反之「火雞」Steven較冷靜。

事後他發表感言稱：「如果我冇參加呢個比賽，我只係好普通嘅維修員，好慶幸參加同入咗藍隊，我唔會放棄，會再嘗試，希望有機會繼續唱歌。」另外並稱：「今次比賽令我學習到好多嘢。」網民亦紛紛留言安慰Steven，並表示對賽果感此外。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】14歲鍾柔美認不出古天樂　考驗00後參賽者對天王天后熟悉度【有片】
17:59 2021/05/13
【聲夢傳奇】14歲鍾柔美認不出古天樂　考驗00後參賽者對天王天后熟悉度【有片】
【聲夢傳奇】14歲姚焯菲家境富裕住豪宅　直擊睡房Chantel最愛BLACKPINK【多圖】
12:03 2021/04/28
【聲夢傳奇】14歲姚焯菲家境富裕住豪宅　直擊睡房Chantel最愛BLACKPINK【多圖】
【聲夢傳奇】林沚羿3歲闖荷里活拍《蜘蛛俠》 「聲夢版鄧佩儀」為比賽特訓3個月
14:36 2021/04/18
【聲夢傳奇】林沚羿3歲闖荷里活拍《蜘蛛俠》 「聲夢版鄧佩儀」為比賽特訓3個月

你可能感興趣

【聲夢傳奇】14歲鍾柔美認不出古天樂　考驗00後參賽者對天王天后熟悉度【有片】
17:59 2021/05/13
【聲夢傳奇】14歲鍾柔美認不出古天樂　考驗00後參賽者對天王天后熟悉度【有片】
【聲夢傳奇】14歲姚焯菲家境富裕住豪宅　直擊睡房Chantel最愛BLACKPINK【多圖】
12:03 2021/04/28
【聲夢傳奇】14歲姚焯菲家境富裕住豪宅　直擊睡房Chantel最愛BLACKPINK【多圖】
【聲夢傳奇】林沚羿3歲闖荷里活拍《蜘蛛俠》 「聲夢版鄧佩儀」為比賽特訓3個月
14:36 2021/04/18
【聲夢傳奇】林沚羿3歲闖荷里活拍《蜘蛛俠》 「聲夢版鄧佩儀」為比賽特訓3個月
娛樂人物職業 歌手 聲夢傳奇 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等