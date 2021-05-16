【抗癌鬥士】陳積榮肺癌離世終年38歲　孫慧雪千字文悼好友：來日再聚！

▲ 陳積榮肺癌離世終年38歲，孫慧雪千字文悼好友：「來日再聚！」

前TVB藝人陳積榮（Jeff）去年確診患上肺癌，可是於昨日（5月15日）早上不敵癌魔離世，終年38歲。孫慧雪過去一直為陳積榮奔波，比如為Jeff籌募醫藥費等，面對摰友離開，阿雪在社交網站撰寫千字文悼念，回憶稱：「我呢一世都不會忘記你！」

Jeff去年8月確診患上第四期肺癌，積極的陳積榮更拍片紀錄治療過程，但由於治療癌症費用昂貴，積蓄已見底，好友孫慧雪更在個人社交媒體發文為Jeff籌款。不少網友響應孫慧雪的呼籲，熱心幫助Jeff渡過難關。

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▲ 阿雪分享多張多年來與Jeff的合照。（Facebook圖片）

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不敵癌魔離世

不煙不酒的Jeff患上肺癌，讓他與身邊的人大感意外，他曾拍片提及：「因為這件事我感覺到很多朋友幫我，所以我更加要走出來拍這條片，讓更多人知道我在打一場怎樣的仗。」

雖然Jeff一直積極對抗癌魔，可是於今年初癌細胞擴散，曾先後接受不同治療，但病情反覆。近日的身體狀態每況愈下，Jeff於5月15日早上不敵癌魔離世，終年38歲。

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與他相交多的孫慧雪在社交網站撰寫長文，回憶過去多年與他的點滴，並相約與Jeff來日再聚：

Jeff，和你實在有太多太多的經歷，一起追夢的過程，實在太深刻了！所以我呢一世都不會忘記你！你好叻呀！一直撐到現在不容易，到最後，你都仲係擔心人哋為你傷心，怕自己令人失望！其實你已經好叻好叻！好硬淨呀！ 撐咗咁耐，要好好休息吓啦！經常在想，點解上天要揀你？要帶你走？一定係你太好啦！你已經完成咗天主俾你喺人世間嘅考驗，你可以幫佢手做事啦！或者因為你特別勇敢，可以令我哋明白更多！

孫慧雪續指，陳積榮為人豁達、真誠，並回憶對方教她積極人生：

認識你嘅人，都知道你個性坦率、正能量，每次見你，總係有滿滿嘅計劃，每次都係充滿希望同力量！知道自己發病嘅時候，你同我講話你知道自己行緊運啦！係上天俾你一個經歷同考驗，只要過咗呢關，之後就可以繼續努力完成，好多好多你想要做嘅事，你話實在有太多人對你好，你好想還俾大家，好想用自己力量幫忙同鼓勵病友，喺你病同唔舒服嘅時候，你都係咁為人著想！ 你教我人生健康係最重要，無需要為唔值得嘅人，或唔值得嘅事而唔開心，你教我每一個演出都好應該要珍惜！就算只係行過嘅角色，你都會好珍惜！你話人生唔需要追求物質，足夠就好，你話細細個赤腳喺士多跑來跑去，過一啲簡單生活都已經好開心，你話人生好短，一定要追夢，要努力成就想做嘅事，等自己無悔！你話愛要說出口！我全部都記住啦！

阿雪最後回憶當初一班藝訓班同學相處的日子，同時承諾一眾同學會重新振作，積極人生：

你成日讚我叻，我知道你鼓勵我，其實你叻我好多好多！喺你身上我學到好多，你令好多嘢由零變一百，由無變有，你令我明白敢想敢做，就會令事情發生！ 你重情，拍電影，都要堅持搵返同期嘅訓練班同學，你好喜歡齊心做一件事嘅感覺，多謝你俾左好多美好回憶我！俾我做電影女主角！細數我人生每個精彩時刻，都有你喺身邊陪伴同見證！好開心認識你！而家只係短暫離別，我哋來日再聚！ 喺呢度衷心多謝一直出心出力愛護Jeff嘅大家！我哋會忘記悲傷，重新振作！因為你唔鍾意見到我哋唔開心！Jeff, we love you！

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未能完成自編自導作

自Jeff公開病情、阿雪為其籌募醫藥費後，不少圈中人也伸出緩手，包括曾捐出十萬的郭富城，陳自瑤與女兒QQ、林盛斌與三個女兒捐出利是錢，希望可解其燃眉之急，同時呼籲更多民眾能夠出一分力。

TVB第20期訓練班入行的Jeff，在TVB拍劇年資不長，後轉投港視參演劇集《惡毒老人同盟》，飾演李楓的兒子。早前曾自資執導3部電影包括《戀上36D》、《最囧麻花》和《荒島屍變》。曾籌備自編自導自演電影《訓練班》，卻因疫情關係而停止拍攝。

同場加映：何綺雲專訪