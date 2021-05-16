【劏房奇則】標榜位於九龍城41名校網　唐樓80呎劏房上床下廁月租$3,800　

▲ 劏房上床下廁的設計，沖涼會頂頭。

香港寸金尺土，為解決住屋問題，衍生不少奇異的劏房設計。近日，有網民於搵樓網站發現一個唐樓劏房「奇則」，位於九龍城的41校網，單位雖有獨立浴室，但卻在床的下方，樓底非常矮，只適合身形較細小的女性，令網民笑言，這是「最新豪裝女神套房」。

有網民近日在搵樓網「28Hse」發現，有一個位於九龍城唐樓6樓的套房，實用面積80呎，月租3800元。根據網站的樓盤介紹，標榜位於九龍城41校網，有獨立浴室、獨立水、電錶，僅限女性租住。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而從圖片可見，單位內的浴室採用玻璃牆身和門，而且設置在床下方，空間狹窄細小，似乎只適合身形較矮小的女性。而床板與天花板的距離亦不大，坐起來很容易會撞頭。

單位內有基本家電，包括浴室旁邊有電磁爐，還有小雪櫃，而電磁爐旁邊的鋅盤水喉則與浴室共用。

網民笑言，這是「最新豪裝女神套房：沒有最細只有更細」，

155cm高嘅港女住就fit晒，太高沖涼會頂頭！

其他網民亦紛紛熱論，認為設計非常不便，而且洗澡時若水濺到電掣，隨時釀成意外。不過亦有網民認為，這明顯只是讓父母租來為子女報讀名校區校網，而非真的用來居住。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：大圍3房千呎單位殘舊廚房大改造

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳