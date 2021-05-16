【宜居城市】張建宗指政府透過多管齊下處理土地房屋問題　冀改善本港營商環境及提高競爭力

▲ 政務司司長張建宗表示，為努力建設宜居城市，政府會透過多管齊下，以短、中、長期的措期處理土地房屋問題。（資料圖片）

政務司司長張建宗表示，為 努力建設宜居城市，政府會透過多管齊下，與時並進，以短、中、長期的措期處理土地房屋問題，改善本港營商環境及提高競爭力，投資於教育、醫療、福利，以及改善生活環境等，持續提升香港成為更宜居及可持續發展的國際大都會。

政務司司長張建宗在網誌提到， 儘管疫情為香港帶來不少挑戰，政府持續紮實推動各項工程，目標是建設香港為宜居城市，提升市民享有更優質的生活。他指，本屆政府其中一個「建設宜居城市」的重點是優化維港海濱，使它成為富吸引力、朝氣蓬勃、交通暢達及可持續發展的世界級資產，讓市民共享。政府預留65億元的專項撥款，和海濱事務委員會攜手推動13個重點項目。過去半年多的海濱發展可謂多姿多彩，去年10月至今已經有六段新海濱開放，分別位於西環、灣仔、啟德、荃灣。

他指，其中連接金鐘添馬及香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊於5月7日進一步開放，為灣仔海濱增添一個可以飽覽維多利亞港的綠色空間。過往「斷截禾蟲」的海濱得以一段一段地連接起來。而東區走廊下的行人板道和西營盤東邊街北的休憩用地，亦可望今年上馬。

另外，政府正着手研究擴大香港仔避風塘範圍，同時準備以公私營合作方式，在已復修的石澳石礦場發展水上運動中心，為愛好水上活動人士提供更佳設施，稍後公開招標。張建宗說，安全和穩定是建設宜居城市的重要基石，落實及完善有關公職人員宣誓規定，與《香港國安法》及完善選舉制度相輔相成下，對維護特區的憲制秩序、確保「愛國者治港」具重大意義，有利「一國兩制」實踐行穩致遠，香港長治久安。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

