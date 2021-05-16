  • 32°C
香港時間 : 2021516日 (週日) 12:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】張建宗稱購東奧轉播權可凝聚市民為港運動員打氣　並提升體育風氣

社會 11:57 2021/05/16

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政務司司長張建宗表示，政府今次購入東京奧運播映權不單會凝聚廣大市民為香港運動員打氣，同時會提升市民對運動的興趣和體育風氣。（資料圖片）

政府日前表示，將會購入東京奧運電視播映權。政務司司長張建宗表示，政府今次購入東京奧運播映權不單會凝聚廣大市民為香港運動員打氣，同時會提升市民對運動的興趣和體育風氣。

政務司司長張建宗表示，奧運是世界最大型和最高水平的體壇盛事，舉世矚目，預計全球透過電視觀賞賽事的觀眾超過30億。考慮到疫情及本港廣播機構面對嚴峻的經營環境，政府上周宣布破例斥資購入東京奧運的電視播映權，並交由本地五間持有電視牌照的廣播機構播放，確保香港巿民可以通過電視免費看到東京奧運會廣泛的直播，特別是香港運動員參與的所有賽事。

另外，他提到政府斥資319元億的啟德體育園現正進行底層結構、地庫及上層建築工程。整項工程預計於2023年完成，將提供多項國際級的體育設施；又指近年政府銳意支援精英運動員培訓，成果豐碩，香港健兒在多項國際賽事屢創佳績，目前已有27個項目取得東京奧運參賽資格。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【東京奧運】林大輝指逾500名運動員及教練等人接種疫苗 強調運動員不會因日本疫情而放棄訓練
14:40 2021/05/10
【東京奧運】林大輝指逾500名運動員及教練等人接種疫苗 強調運動員不會因日本疫情而放棄訓練
【東京奧運】體院歡迎政府購入東京奧運轉播權　林大輝：有助推動香港體育運動發展
17:07 2021/05/11
【東京奧運】體院歡迎政府購入東京奧運轉播權　林大輝：有助推動香港體育運動發展
【東京奧運】政府已成功斥資購入東京奧運轉播權　交由5間電視台免費播放
10:21 2021/05/11
【東京奧運】政府已成功斥資購入東京奧運轉播權　交由5間電視台免費播放
【東京奧運】消息：5間電視台需答允政府條款　未來一年需自費製作本地體壇節目
18:05 2021/05/11
【東京奧運】消息：5間電視台需答允政府條款　未來一年需自費製作本地體壇節目

你可能感興趣

【東京奧運】林大輝指逾500名運動員及教練等人接種疫苗 強調運動員不會因日本疫情而放棄訓練
14:40 2021/05/10
【東京奧運】林大輝指逾500名運動員及教練等人接種疫苗 強調運動員不會因日本疫情而放棄訓練
【東京奧運】體院歡迎政府購入東京奧運轉播權　林大輝：有助推動香港體育運動發展
17:07 2021/05/11
【東京奧運】體院歡迎政府購入東京奧運轉播權　林大輝：有助推動香港體育運動發展
【東京奧運】政府已成功斥資購入東京奧運轉播權　交由5間電視台免費播放
10:21 2021/05/11
【東京奧運】政府已成功斥資購入東京奧運轉播權　交由5間電視台免費播放
奧運會 香港 新冠肺炎疫情 疫情 運動 運動員 經濟 啟德體育園 啟德 工程

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等