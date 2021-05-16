【東京奧運】張建宗稱購東奧轉播權可凝聚市民為港運動員打氣　並提升體育風氣

▲ 政務司司長張建宗表示，政府今次購入東京奧運播映權不單會凝聚廣大市民為香港運動員打氣，同時會提升市民對運動的興趣和體育風氣。（資料圖片）

政府日前表示，將會購入東京奧運電視播映權。政務司司長張建宗表示，政府今次購入東京奧運播映權不單會凝聚廣大市民為香港運動員打氣，同時會提升市民對運動的興趣和體育風氣。

政務司司長張建宗表示，奧運是世界最大型和最高水平的體壇盛事，舉世矚目，預計全球透過電視觀賞賽事的觀眾超過30億。考慮到疫情及本港廣播機構面對嚴峻的經營環境，政府上周宣布破例斥資購入東京奧運的電視播映權，並交由本地五間持有電視牌照的廣播機構播放，確保香港巿民可以通過電視免費看到東京奧運會廣泛的直播，特別是香港運動員參與的所有賽事。

另外，他提到政府斥資319元億的啟德體育園現正進行底層結構、地庫及上層建築工程。整項工程預計於2023年完成，將提供多項國際級的體育設施；又指近年政府銳意支援精英運動員培訓，成果豐碩，香港健兒在多項國際賽事屢創佳績，目前已有27個項目取得東京奧運參賽資格。

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記者：曾卓鋒