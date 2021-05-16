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【財爺網誌】陳茂波預告失業率顯著下跌　形容接種疫苗是支持經濟和就業關鍵一步

社會 11:30 2021/05/16

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財政司司長陳茂波呼籲市民接種疫苗。（資料圖片）

本港首季經濟明顯復蘇，實質本地生產總值按年增長7.9%，扭轉連續六個季度收縮情況。財政司司長陳茂波表示，本港首季經濟增長略為向上修訂至7.9%，顯示反彈動力偏強，隨著經濟及疫情持續改善，預期即將公布的最新失業率及就業不足率將會進一步顯著下降。他亦提到，綠色未來是經濟持續增長的重要一環，可提供更多就業機會，而香港致力推動減排，努力實現於2050年前達致碳中和的目標。

財政司司長陳茂波在網誌提到，隨著近期經濟及疫情持續改善，即將公布的最新失業率及就業不足率料可進一步顯著下降。惟他表示，就業市場能否持續改善，甚至拉動薪酬回升，讓打工仔能較切身感受到經濟及就業環境好轉，則很大程度視乎新冠肺炎疫情是否進一步有效受控。為使經濟及就業市場能持續好轉，他呼籲積極參與疫苗接種計劃，同時鼓勵家人及親友接種，認為接種能保護自己和家人的最有效途徑，也是支持經濟和就業市場穩步改善的關鍵一步。

另外，他亦指，今年預算案中提出全新的「綠色和可持續金融資助計劃」上周正式啟動，受到業界普遍歡迎。計劃涵蓋各類相關產品，包括綠色和可持續債券及貸款。今年預算案亦擴大「政府綠色債券計劃」規模，借款上限提升一倍至2000億元，未來5年可因應市場情況，再發行合共約1755億元等值的綠色債券。政府亦計劃發行綠色零售債券，讓市民能直接參與綠色金融。

他表示，多個監管機構和政府部門去年底組成「綠色和可持續金融跨機構督導小組」，制訂6大策略方向及5個短期目標，加強金融業跨界別的協調與合作。策略包括風險管理，確保金融機構妥善管理氣候風險，將氣候因素納入運營決策及能力建設，督導小組正籌建跨界別的綠色和可持續金融協作平台。他相信，透過政府積極的統籌規劃和政策支持、落實好相關策略計劃和措施，和業界攜手調動市場的資源和力量，一定可以成功推動香港經濟實現低碳轉型，同時提升香港作為大灣區綠色金融中心的地位和競爭力。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒



 

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