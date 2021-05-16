【自私住客】無品住戶屋邨遊樂場曬被　街坊斥自私：附近明明有晾衫空地

▲ 有網民發現屋邨遊樂場遭人佔用「曬被」，令一眾街坊感不滿。

遊樂場供小朋友「放電」及休憩，近日卻有網民發現，屋邨遊樂場遭人佔用「曬被」，令一眾街坊感不滿。

住戶遊樂場曬被惹不滿

該名網民昨日在Facebook群組「柴灣人柴灣事」上發文，指柴灣漁灣邨漁進樓有新建的公園供小朋友玩樂，卻有人佔用設施曬被，令她感到無奈。從圖片可見，有人將被鋪晾曬在攀爬架及長凳上。

▲ 住戶佔用遊樂場設施曬被。（來源：柴灣人柴灣事Facebook群組）

帖文引來網民討論，不少網民對此感不滿，指屋邨設有晾衫空地，住戶「行多兩步都懶」，亦有網民指「公園設施咪仲污糟，晾嗰啲人都有問題！」。有網民笑言，住戶「放得喺小朋友玩嘅公園，其實預咗會俾小朋友玩埋一份」、「小朋友最鍾意玩被」、「當係安全墊用，放得公家地方，應該係設施嚟」。

及後有街坊指，途經公園時見兩位小朋友想使用遊樂設施，已告知管理處即時處理，將被鋪移走。

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屬違規行為可被扣分

據房委會網頁，在房屋署指定地點以外的公眾地方晾曬衣物屬違規行為，罔顧警告而再次作出不當行為的租戶將會被扣3分。如公屋或中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。

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責任編輯：王明芳