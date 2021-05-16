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【新冠肺炎】陳肇始憂本港再現源頭不明個案　當局會為檢疫兒童提供兒童餐及玩具

社會 11:29 2021/05/16

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食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

一名就讀何文田漢師幼稚園（龍總）的4歲男童確診新冠肺炎，7天本地零本地源頭不明確診斷纜。食物及衞生局局長陳肇始對此表示擔心，相關部門已密鑼緊鼓，多做幾層追蹤。她又指，由於牽涉多名兒童要檢疫，已特別安排他們在家人陪同下到指定酒店檢疫，並吩咐酒店供應適合兒童的膳食，社署亦會為他們提供玩具及兒童書籍等。

內地安徽省和遼寧省近日再次出現本土感染個案，港府今日（16日）起禁去過兩省人士用回港易返港。陳肇始今早（15日）出席一個電台節目時表示，衞生防護中心每日都會留意不同地方的疫情，以及對港風險，如果風險太高，會適時調整措施，盡力減低風險。

陳肇始又指，在本地疫情漸趨穩定時，外防輸入措施更要嚴謹，故此在台灣疫情愈來愈嚴重之際，特區政府已要求從台灣抵港人士，由家居檢疫轉為到必須在指定酒店檢疫14日，並要求相關人士在抵港第16及19天接受檢測。被問到澳門已將台灣抵澳人士檢疫期延長至21日，她說，衞生防護中心會繼續監察情況，不排除適時再收緊安排。

對於早前有檢疫人士在竹篙灣檢疫中心懷疑出現食物中毒，陳肇始批評有關食物供應商「強差人意」，食環署已處理事件，包括檢控涉事供應商。當局亦已立即「特事特辦」，另尋覓食物供應商，並會汲取經驗，採購時除了考慮價錢之外，亦要留意食物品質。

她又感謝檢疫人士的包容及提供意見，政府會改善電腦系統，以及與檢疫人士的溝通安排。她又指，政府亦會處理檢疫中心上網問題，包括提供Wi-Fi及更大流量的數據卡。而在資訊發布上，管理隔離營的民安隊與衞生署會加強溝通。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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