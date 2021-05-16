【引入海外醫生】陳肇始稱有逼切需要免試引入海外港人醫生　需多管齊下避免醫生人手短缺更嚴峻

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

港府本月將向立法會提交修訂《醫生註冊條例》草案，免試引入海外港人醫生。食物及衞生局局長陳肇始認為，目前有逼切需要為合資格的非本地培訓醫生另闢途徑，政府稍後會在現有的《醫生註冊條例》下加入一條新路徑，讓更多合資格的非本地培訓港人醫生可以來港在公營醫療系統內執業。政府會盡快向市民交代詳情，並向立法提交條例草案審議。

陳肇始在網誌指出，本港醫生人手嚴重短缺是多年來一直未能解決的問題。隨着人口老化，慢性病漸趨普遍，令公型醫療系統承受更大壓力。她指，本港醫生短缺的情況，充分反映於香港人均醫生比例遠遠落後於其他先進經濟體，目前每1,000名人口2.0名醫生，遠低於新加坡（2.5名）、日本（2.5名）、美國（2.6名）、英國（3.0名）和澳洲（3.8名）。

她續指，根據食衞局進行的「醫療人力推算2020」顯示，根據本港人口結構變化推算醫療服務需要，醫生人手由目前到長期均會持續短缺，到2030及2040年，分別會短缺1,610名和1,949名醫生。公營醫療醫生人手短缺尤其嚴重，2020年醫管局和衞生署分別欠缺660名和49名專科醫生和準專科醫生；而在2030年及2040年的醫生短缺人數則分別為800名和51名，以及960名和51名。

陳肇始表示，為填補短缺，特區政府已積極培育本地醫生人手。兩間醫學院的醫科生學額已由2008/09學年的每年250個增至目前的530個，增幅超過1倍；政府亦正積極考慮在下一個教資會三年撥款期進一步增加醫科生學額。然而訓練醫生需時，擴張醫學院培訓容量亦有實際局限，但不能單靠增加本地學額去解決醫生人手問題。

她又指，非本地培訓醫生大幅減少是造成醫生人手短缺的其中一個主要原因。在1991至2000年間，共有2,224名非本地培訓醫生在港註冊，佔同期在港新註冊醫生人數4,950名的45%。然而，在2001至2010年間只有366名非本地培訓醫生在港註冊，佔同期在港新註冊醫生人數3,470名的10.5%。

經過政府努力游說放寬非本地培訓醫生在港行醫門檻，2011至2020年合共有396名非本地培訓醫生在港註冊，佔同期在港新註冊醫生人數3,687名的11%。數字及比例雖然有所上升，但遠較過往為低，亦遠不足以填補醫手人手短缺。

陳肇始強調，政府有決心解決醫生人手短缺問題，並必需多管齊下，以避免10年、20年後出現更加嚴峻的短缺情況。除了繼續增加本地醫科生學額外，現屆政府必需提出新措施以引入合資格的非本地培訓醫生，逐步紓緩醫生人手不足情況。

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責任編輯：陳子謙