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【良心老闆】台疫情反彈商戶自發停業　老闆保護員工：錢再賺就有

健康 12:28 2021/05/16

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有食肆老闆自發停業，保護員工。

台灣本土確診個案持續上升，昨日（15日）單日新增180本地確診個案，台北市、新北市隨即升至三級警戒。民眾亦紛紛落實防疫措施，部分食肆為保障員工，自發停業，視乎疫情情況再決定重開的時間，而他們的防疫公告亦非常有創意，令人在逆境中都能會心微笑。

受疫情影響，台北市、新北市昨日起至5月28日升級至第3級警戒，全台的休閒娛樂場所關閉，而民間亦積極配合，當中有商店老闆為保護員工，主動暫停營業。有網民在facebook專頁「路上觀察學院」發文稱有商店「耍廢防疫」，並附上照片，內容是一間小食店的停業告示，

耍廢如果可以救台灣，我們決定繼續耍廢。錢再賺就有，保護員工。5/18視疫情狀況營業。

有網民亦貼出其他店家的暫停營業公告，包括「疫情嚴峻，大家也不敢出門，我們就耍廢兩天」、「疫情升溫，老闆怕死，休息一星期」等。

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不少網民紛紛大讚老闆英明，更認為其他公司要好好學習。不過亦有網民擔心員工的薪水問題，擔心店舖停業會影響打工仔生計。

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同場加映：小朋友愛亂摸咬手暗藏細菌病毒　中醫教兒童防疫方法

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責任編輯：羅嘉欣 

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