【新冠疫苗】張建宗強調不會讓疫情反彈香港復甦「拖後腿」　呼籲市民主動接種疫苗

▲ 政務司司長張建宗呼籲市民接種疫苗。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，疫苗接種計劃繼續展開。政務司司長張建宗表示，疫情趨穩之際，政府絕不會再讓疫情反彈，甚至把香港復甦「拖後腿」。他呼籲，市民應積極主動及時接種疫苗，又提醒不要掉以輕心。

政務司司長張建宗在網誌提到，政府在抗疫方面繼續採取精準務實、果斷迅速的策略。當中措施包括要求全港外籍家庭傭工於本月15至30日期間接受第二次強制檢測，以及涉及變異病毒株的大廈居民須接受更頻密的檢測。隨著疫情漸趨穩定，市民生活大致回復正常，全港學校於本月24日起全面恢復半天面授課堂。在第一階段「疫苗氣泡」下的社交距離措施亦有序落實，有關措施會延續14天至本月26日，包括繼續維持適用於餐飲業務處所和表列處所的限制及規定，以及有關羣組聚集和佩戴口罩的要求。

他嚴辭表示，疫情趨穩之際，絕不能再讓絕不能再讓疫情反彈，甚至把香港復甦「拖後腿」。他指出，接種疫苗才是目前防控疫情最有效和最徹底的措施。雖然今次的變種病毒個案暫未於社區廣泛爆發，但我們不能掉以輕心。市民應積極主動及時接種疫苗，護己護人，為香港築起群體免疫屏障。

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記者：曾卓鋒