【日日媽媽聲】薛家燕當年受盡奶奶氣　家燕姐不逼媳婦追生男丁：男女都開心【有片】

▲ 準嫲嫲薛家燕為兒子買毗鄰單位，憶當年生仔壓力被奶奶阻行房。

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持的TVB清談節目《日日媽媽聲》，昨晚（5月15日）播出的一集，以「婆媳關係」作主題，分享她們的經歷。

當中邀來人稱家燕媽媽的薛家燕任嘉賓。身為準嫲嫲的家燕姐分享當年初為媳婦時「追仔」的壓力，從而學會跟兒子石耀庭的太太、即將升格媽媽的新抱相處。

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▲ 家燕姐於節目分享自己的經歷。（節目截圖）

己所不欲勿施於人

現在已為奶奶的家燕姐，直言要多謝當年自己的奶奶給予她的感受和經驗，讓她學會跟現時的媳婦相處。

家燕姐憶述當年初為人母的往事：「最記得生完第一胎，奶奶好緊張打電話來，問我孩子是男的還是女的，我說女的。電話另一頭的她馬上靜默了，隔了好一會她說沒關係，再生。」

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追仔壓力大

當時的家燕姐只好唯唯諾諾，但心底卻覺得，為甚麼我生了女兒卻不恭喜我，還說「算了，再生吧」：「當時很不開心，覺得馬上要再生第二個。」

直到兩年後再懷孕時壓力好大，需要時刻量體溫檢查自己的排卵期，最搞笑是家燕姐誤把排卵期說成「產卵期」，引來大家哄堂大笑。

▲ 家燕姐2018年榮升奶奶。（東星圖片）

計好排卵期的家燕姐，當時撞正丈夫要到杭州工作：「覺得好難得計好，於是就馬上收拾行李跟他出差，還跟他說『我好珍惜現在的時間，我排卵呀』，那幾日我們努力工作，而且好浪漫，還去看西湖美景，要有開心情緒，生出來的那個就是兒子。」

她坦言那兩年壓力很多：「那時打給奶奶說是男的，奶奶非常歡喜，還說我現在就過來。」

▲ 家燕姐誤說「排卵期」為「產卵期」。（節目截圖）

順其自然最緊要開心

有了這樣的追仔壓力經驗，家燕姐對媳婦從未施過任何壓力：「男女都開心、都疼愛！」

家燕姐的媳婦與兒子於2018年結婚，去年太太確認懷孕，她更特意安排兒子與新抱居於相鄰單位方便互相照顧：「互相探望、煲湯水好方便，我們各自又有私人空間。我新抱好懂事、好乖巧，覺得是我跟兒子的福氣。」

▲ 家燕姐非常疼愛兒子與新抱。（東星圖片）

思想新潮的家燕姐非常清楚，現代跟過往的生孩子方式不同，提到最近見到新抱會在身上掛著一部機器，對方說那是「胎教機」。

家燕姐馬上詢問：「有無給他聽《皆大歡喜》？」遺傳到家燕姐幽默感的兒子更笑說：「有，他一出來就懂得跳十字步！」而其實胎教機只是播放頻率，有助胎兒腦部發育及成長。

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講到有些奶奶會妒忌兒子與媳婦的關係，主持提到於台灣曾有個案，奶奶在兒子房間裝上閉路電視，每見到二人行房就會破門阻止。

家燕聞言即指曾發生類似情況：「奶奶叫我房門不要經常鎖起來，我說鎖門是因為有親密行為，而且想要私隱，但奶奶希望可以隨時開門跟大家打招呼。如果到我們爭吵，就會馬上進房，拿枕頭和被，叫兒子出廳睡。」