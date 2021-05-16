【渠管維修】市建局今年內為300幢舊樓維修公共渠管　料涉1億元資助

▲ 外牆的垂直公用排水管一般由全體業主共同負責維修保養；從個別單位連接至垂直排水管的分支喉管，則由該單位的業主負責。（市建局）

《財政預算案2021》建議以10億元設立「樓宇排水系統維修資助計劃」，協助有需要業主維修和優化樓宇公用地方的渠管，並於5月1日開始接受申請。市建局行政總監韋志成今（16日）在網誌表示，今年內將協助300幢合資格樓宇展開公用排水系統勘測或維修工程，涉及資助額約1億元。

有關計劃的目標是協助樓齡40年或以上、符合住用單位平均每年應課差餉租值上限要求的業主，進行樓宇公用排水渠管檢驗、修葺和改善工程。

韋志成指，過去兩星期，支援熱線已收到近150個樓宇業主、法團委員和管理公司代表的電話查詢，以了解資助計劃的申請資格、資助範圍、申請辦法等執行細節；就當中部份有意申請計劃的查詢，亦已交由資助計劃的專屬執行團隊跟進。

300幢合資格樓宇涵蓋兩種類別，第一類是法團和業主組織主動申請的個案中，仍有尚未遵辦與公用渠管相關法定命令的樓宇，涉及約150幢；第二類是由屋宇署按風險評估，挑選另外150幢尚未遵辦公用渠管相關命令的樓宇，由政府承建商代業主進行所需工程，而樓宇業主可受惠於排水系統維修資助，以支付屋宇署代辦工程所涉及的費用。

韋志成指，所有第一類的申請個案，市建局將根據樓齡、有否屋宇署發出尚未遵辦的公用渠管法定命令和衞生風險等多項因素，釐訂優先次序，分階段處理。

市建局團隊初步分析符合申請資格而尚未遵辦公用渠管命令的樓宇資料，當中約100幢已參與第一輪和第二輪的樓宇更新大行動2.0計劃。他認為，這正好說明這數年來政府和市建局積極推廣樓宇復修，已取得良好的效果，不少業主在這方面的意識和認識已有所提升，而政府和市建局所提供的資助和支援亦「到位」。

韋志成續稱，由於絕大部分已申請第一輪大行動2.0計劃的個案，相關申請已完成審批，因此個案主任將主動聯絡法團或業主組織代表，跟進「排水系統維修計劃」的申請事宜。至於去年才參與第二輪的個案，按該計劃原定的優先次序，第二輪個案於較後時間才獲處理。

因應此當中有部分亦兼有仍未遵辦的屋宇署渠管修葺令，市建局作出特別安排，若這類「行動2.0」的申請同時參與「排水系統維修計劃」，將提前分批處理他們的申請，並將兩個計劃的申請一併處理，以協助業主盡早遵從渠管修葺令的內容，改善樓宇安全和環境衞生。

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責任編輯：陳子謙