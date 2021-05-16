【口罩小姐】「阿姨」徐蒨寧三點式派福利　33歲靚媽教兩招保美好身段【內附詳情】

▲ 《口罩小姐》亞軍「阿姨」徐蒨寧分享塑身心得。

ViuTV在4月舉行《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》由「浩南」鄭伊琪奪冠，亞軍為現年33歲的「阿姨」徐蒨寧獲得。雖然「阿姨」徐蒨寧屈居第二，不過已是一孩之母的她仍保美好身段而受注意。

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▲ 「阿姨」徐蒨寧曾為坤哥化妝。（取自IG）

家人支持「阿姨」徐蒨寧

本身是化妝師的「阿姨」徐蒨寧同時在也是位KOL，大方的她亦時在個人社交平台派福利，月初更上載為內衣品牌拍廣告的照片，畫面震撼令不少粉絲流耳鼻血。

而且相片由丈夫Andy任攝影師，實行夫妻檔齊搵真銀。其實《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》當晚，「阿姨」已獲老公、女兒及奶奶到場送花支持，可見家人對她的決定十分尊重及支持。。

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靚媽分享修身心得

在日前，「阿姨」徐蒨寧再派福利，上載一系列的三點式泳照片騷驕人身段，連另一位口罩小姐「肥妹」李文潔也留言讚：「樣靚身材正！」

其實「阿姨」徐蒨寧擁有好身材除靠先天之外，也要憑後天的努力，身為一孩之母的她曾在社交平台分享keep fit心得。

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「阿姨」徐蒨寧表示，想身型有線條兼健康不能只靠節食，一定要勤力做運動。

阿姨更曾頗詳細介紹如何利用器械做運動保持身段：

▲ （取自IG）

1. Fitball 可坐在fitball上，腳掂地做situp , 2 set x 20 下， 然後做擰腰sit up , 左右各2 set x 20下 。 比一般sit up 溫和， 但fitball 可令坐起身果下運動更正確！ 一個月腹肌不是夢！！！

▲ （取自IG）

2. 推胸 媽媽們非常在意餵人奶後引致胸部下垂的問題！ 想反地心吸力就要靠練好胸肌喇！ 初學者做呢部推胸機時， 最好有教練在旁指導， 如果唔係好易做錯架！ 平躺，腿張開掂地，雙手捉實橫，向上舉起，慢慢落至心口前。 阿姨因為臂力比較差，做了數下雙手已經開始不舉，所以大家做時切勿心急！因為所有運動都是日積月累下的成果

所以想靚不可以懶。

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同場加映：李君妍訪問