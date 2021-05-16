【個人私隱】青協調查指66%受訪者支持「起底」刑事化　倡效外國「先通知後移除」減爭議

▲ 青協青年創研庫發表「大數據時代下保障個人私隱」研究報告。（陳國峰攝）

市民對個人私隱的關注日益增加，政府近月分別提出將「起底」行為刑事化，又建議修例設電話卡實名制。青協一項調查發現，有65.5%受訪者支持將「起底」行為刑事化，亦有52%受訪者支持立法推行電話卡實名制，但同時專家擔心現時「起底」刑事化的建議收窄網絡自由度及可能影響傳媒查冊，電訊商亦擔心難以開發市民信任的保存資料系統推行實名制。

青協「青年創研庫」在3月訪問808名15至64歲的本港居民，發現市民整體傾向認為個人私隱重要，以10分為滿分，平均分有6.66分；他們對於個人資料私隱專員公署的評分有5.97分，當中給予低於5分的受訪者有125名，主要是不滿公署監管不足。

研究又顯示，有65.5%受訪者支持將「起底」行為定為刑事罪行，亦分別有59.9%及70.8%受訪者支持賦與公署權力移除起底內容，及有獨立刑事調查權和檢控權。不過，團體訪問香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華，他擔心現時建議中的起底概念模糊，執法部門有很大詮釋權，將收窄網絡自由度；另一方面亦擔心修例令傳媒無法透過查冊進行調查式報導，損害社會的透明度。而前個人資料私隱專員黃繼兒亦同意法例應列明豁免情況，例如從事新聞活動而合乎公眾利益的情況。

調查又發現，有52.3%受訪者支持立法推行電話卡實名制，在41.8%不支持的受訪者中，主因是擔心私隱及損害表達自由。報告引述專家認為，實名制無助打擊電話騙案，另一方面卻影響對私隱的保障，例如姓名、出生日期及身分證副本都要交予電訊商保留，惟現行私隱條例對於資料外洩保障較落後，而受訪的和記電訊代表更擔心規例生效後120內難以開發登記系統，亦難以核實登記人資料。

青年創研庫民生組成員倪智承指出，政府應效法外國，例如紐西蘭的「安全港」機制，為「起底」受害人設兩層投訴處理程序，由網上平台的營運者處理以「先通知、後移除」方式處理，並由獨立第三方的機構處理投訴，平衡執法及網絡自由。他亦建議優先修訂《私隱條例》，暫緩電話儲值卡實名登記制度，先解決私隱保障的問題，例如個人資料定義擴闊至面部頭像等，及加強對資料外洩的監管。

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記者：徐紹軒