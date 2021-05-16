  • 33°C
香港時間 : 2021516日 (週日) 15:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工會登記】羅致光勞強調勞工處須履行國安法責任　不排除取消違例職工會登記

社會 14:00 2021/05/16

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

勞工及福利局局長羅致光今日（16日）在網誌撰文，勞工處不排除可能根據《職工會條例》取消該職工會的登記。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（16日）在其網誌撰文，指《港區國安法》列明，要對社會團體涉及國家安全事宜採取必要措施，加強宣傳、指導、監督及管理，當中「社會團體」包括根據《職工會條例》登記的職工會，而加強監督管理是勞工處的責任，處方有責任根據掌握的資訊作主動跟進，不排除取消違反條例的職工會之登記。他強調，勞工處不排除可能根據《職工會條例》取消該職工會的登記。

勞工及福利局局長羅致光指在其網誌交代勞工處新增的工作，包括承擔新增法定產假薪酬開支、外傭政策及支援工作及勞工處須履行《國安法》的責任等。其中，他提到《港區國安法》中九條及第十條所提到的「社會團體」，包括根據《職工會條例》（第332章）登記的職工會。他指出，職工會的管理及活動必須符合《職工會條例》及其會章的規定，如個別已登記職工會涉嫌違反《職工會條例》，職工會登記局會作出跟進，並視乎跟進結果，不排除可能根據《職工會條例》取消該職工會的登記。職工會登記局的跟進工作不一定在收到投訴時才展開，勞工處有責任根據其掌握的資訊作出主動跟進。

羅致光亦交代，去年接獲的新職工會登記申請共有4,289宗，去年首季便已收到1,578宗，較2018年的16宗增幅近百倍，形容申請「海嘯」前所未見，為職工會登記局帶來非常沉重的工作壓力。他又指，截至上月底，尚有3,450宗申請需處理。

另外，羅致光又提到，任內7次外訪中，有3次是特別安排，其中兩次都與外籍家庭傭工有關，包括到柬埔寨開拓外傭新來源，以及就保障印傭工作訪問印尼雅加達。他表示，原計畫訪問緬甸開拓外傭來源及訪問菲律賓，但因新冠肺炎疫情而未能實現。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【外傭檢測】外傭團體向平機會投訴　朱敏健指措施保公眾健康不違《歧視條例》
13:05 2021/05/03
【外傭檢測】外傭團體向平機會投訴　朱敏健指措施保公眾健康不違《歧視條例》
【新冠肺炎】陳肇始：若英國疫情持續平穩　當局擬本月上旬下調風險級別
17:29 2021/05/04
【新冠肺炎】陳肇始：若英國疫情持續平穩　當局擬本月上旬下調風險級別
【院舍質素】羅致光：政府正草擬修例加強監管院舍質素
14:19 2021/05/09
【院舍質素】羅致光：政府正草擬修例加強監管院舍質素
【虐兒案件】羅致光：正探討立法強制通報虐兒個案機制　惟料今個立法年度未及提交建議
13:35 2021/05/10
【虐兒案件】羅致光：正探討立法強制通報虐兒個案機制　惟料今個立法年度未及提交建議
【外傭強檢】外傭5月15日至5月30日須再做檢測　外傭毋須強制接種疫苗
19:23 2021/05/11
【外傭強檢】外傭5月15日至5月30日須再做檢測　外傭毋須強制接種疫苗
【新冠肺炎】勞工處接獲541宗疑因工染疫索償個案　暫確認79人為工傷可獲賠償　
15:35 2021/05/12
【新冠肺炎】勞工處接獲541宗疑因工染疫索償個案　暫確認79人為工傷可獲賠償　

你可能感興趣

【外傭檢測】外傭團體向平機會投訴　朱敏健指措施保公眾健康不違《歧視條例》
13:05 2021/05/03
【外傭檢測】外傭團體向平機會投訴　朱敏健指措施保公眾健康不違《歧視條例》
【新冠肺炎】陳肇始：若英國疫情持續平穩　當局擬本月上旬下調風險級別
17:29 2021/05/04
【新冠肺炎】陳肇始：若英國疫情持續平穩　當局擬本月上旬下調風險級別
【院舍質素】羅致光：政府正草擬修例加強監管院舍質素
14:19 2021/05/09
【院舍質素】羅致光：政府正草擬修例加強監管院舍質素
外傭 壓力 國安法 港區國安法 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 雅加達 柬埔寨 緬甸 印尼

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等