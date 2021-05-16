【工會登記】羅致光勞強調勞工處須履行國安法責任　不排除取消違例職工會登記

▲ 勞工及福利局局長羅致光今日（16日）在網誌撰文，勞工處不排除可能根據《職工會條例》取消該職工會的登記。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（16日）在其網誌撰文，指《港區國安法》列明，要對社會團體涉及國家安全事宜採取必要措施，加強宣傳、指導、監督及管理，當中「社會團體」包括根據《職工會條例》登記的職工會，而加強監督管理是勞工處的責任，處方有責任根據掌握的資訊作主動跟進，不排除取消違反條例的職工會之登記。他強調，勞工處不排除可能根據《職工會條例》取消該職工會的登記。

勞工及福利局局長羅致光指在其網誌交代勞工處新增的工作，包括承擔新增法定產假薪酬開支、外傭政策及支援工作及勞工處須履行《國安法》的責任等。其中，他提到《港區國安法》中九條及第十條所提到的「社會團體」，包括根據《職工會條例》（第332章）登記的職工會。他指出，職工會的管理及活動必須符合《職工會條例》及其會章的規定，如個別已登記職工會涉嫌違反《職工會條例》，職工會登記局會作出跟進，並視乎跟進結果，不排除可能根據《職工會條例》取消該職工會的登記。職工會登記局的跟進工作不一定在收到投訴時才展開，勞工處有責任根據其掌握的資訊作出主動跟進。

羅致光亦交代，去年接獲的新職工會登記申請共有4,289宗，去年首季便已收到1,578宗，較2018年的16宗增幅近百倍，形容申請「海嘯」前所未見，為職工會登記局帶來非常沉重的工作壓力。他又指，截至上月底，尚有3,450宗申請需處理。

另外，羅致光又提到，任內7次外訪中，有3次是特別安排，其中兩次都與外籍家庭傭工有關，包括到柬埔寨開拓外傭新來源，以及就保障印傭工作訪問印尼雅加達。他表示，原計畫訪問緬甸開拓外傭來源及訪問菲律賓，但因新冠肺炎疫情而未能實現。

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記者：曾卓鋒