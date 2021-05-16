【世界高血壓日】衞生署呼籲市民提高健康意識應對高血壓　成年人應每一至兩年量血壓一次

▲ 衞生署呼籲市民提高健康意識應對高血壓。（資料圖片）

明日是世界高血壓日，衞生署呼籲市民了解自己的血壓水平和進行定期量度，實踐健康生活，應對高血壓等非傳染病。成年人應每一至兩年最少量度血壓一次，如懷疑有高血壓，應盡快諮詢醫生意見以安排適當跟進。

根據世衞資料，全球每4名男性和每5名女性中便有一人患有高血壓。由於患病率高，高血壓是全球性及重大的公共衞生挑戰。衞生署2014至15年度人口健康調查結果顯示，香港15至84歲人士的高血壓患病率為27.7%，當中約一半並不察覺自身的情況，透過該次調查才發現自己血壓偏高。

衞生署發言人表示，高血壓是導致嚴重新冠肺炎和相關死亡的重要風險因素之一，除非有禁忌症，臨床狀況穩定的高血壓病患者應接種新冠疫苗以作保護。高血壓雖然常見，但亦有方法減低其風險。保持健康的生活模式，例如維持均衡飲食並減少攝取鹽分、保持恆常體能運動的習慣、維持合適的體重和腰圍、避免吸煙和飲酒、保持心理健康和適當減壓、充足睡眠和休息等，有助降低患高血壓的風險。

發言人補充，市民應選擇低鹽低糖低油的食物和每日進食最少2份水果和3份蔬菜。健康的成年人每日應攝取少於2克的鈉（約為一標準茶匙鹽），每周宜進行至少2小時30分鐘中等強度（如急步行）或1小時15分鐘劇烈強度（如緩步跑）的體能活動。

高血壓是指動脈血管壁所承受的壓力持續處於高水平。若高血壓患者得不到治療或血壓控制欠理想，動脈和主要身體器官可能會受到破壞，引致冠心病、中風、動脈瘤、視網膜血管病變和腎衰竭等嚴重併發症，令患者提早死亡或自理能力顯著降低。

雖然小部分患者會有頭痛、頭暈和氣促等跡象，但高血壓很多時候沒有明顯病徵。患者初次出現的徵狀，可能已經是心絞痛或昏迷，因此高血壓常被視為「隱形殺手」。

血壓度數以兩個數字表達，首個數字（收縮壓／上壓）顯示心臟收縮泵出血液時血管內的壓力，而第二個或寫於下方的數字（舒張壓／下壓）則表示在心跳之間，心臟放鬆時血管內的壓力。

就成年人而言，高血壓是指收縮壓／上壓持續處於140毫米水銀柱或以上，或舒張壓／下壓持續處於90毫米水銀柱或以上。如收縮壓持續處於130毫米水銀柱至139毫米水銀柱之間，或舒張壓處於85毫米水銀柱至89毫米水銀柱之間，則血壓被視為正常高值，應多加注意日常生活和飲食習慣以及跟進量度血壓。

發言人提醒市民，若確診患上高血壓，應按醫生指示服用藥物，同時應了解藥物的效用、服用方法和時間，並定期覆診，以作適切跟進。

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責任編輯：陳子謙