【新冠肺炎】今日新增4宗確診個案僅一宗本地感染　涉及一名4個月大男嬰

▲ 今日未有錄得新冠肺炎感染源頭不明個案。（程志遠攝）

本港今日(16日)新增4宗新冠肺炎確診個案，今日沒有錄得本地感染源頭不明個案，有3宗輸入個案，餘下一宗為與早前確診個案有流行病學關連。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

今日新增唯一一宗本地個案，涉及一名4個月大男嬰，一直未有病徵，與本地個案有流行病學關連，屬確診變種病毒女護士胞兄(個案編號：11815)的兒子，同樣檢出變種病毒N501Y及E484K，患嬰母親及祖母早前亦自後確診。

患嬰父親及母親曾於4月13日及18日分別於柴灣興華（二）邨豐興樓和深水埗福榮街37號出席家庭聚會；母親檢出新冠病毒抗體測試結果為陽性，顯示她於近期曾感染新型冠狀病毒，日前證實染疫。

同一家庭群組至今已有11人確診，群組首名確診印裔男子，早於3月19日由杜拜抵港，並於尖沙咀華美達酒店完成21日隔離檢疫後8日才確診；理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊終證實，患者與酒店鄰房的染疫住客病毒基因幾乎相同，料於尖沙咀華美達酒店居住時交叉感染，及後引發社區變種病毒群組感染。詳情請見【下一頁】

餘下3宗輸入個案，分別從俄羅斯、印度及印尼抵港，早前確診第11801宗的29歲華大基因男員工，經最新流行病學調查後，獲衞生防護中心剔除，其確診編號將由今日俄羅斯抵港患者取代。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡