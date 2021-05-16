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【新冠肺炎】55歲男機組人員俄羅斯接種疫苗後抵港確診感染　同日錄得少於5宗初步確診個案

社會 14:53 2021/05/16

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今日新增3宗輸入個案，分別從俄羅斯、印度及印尼抵港。（經濟日報資料圖片）

本港今日(16日)新增4宗新冠肺炎確診個案，今日沒有錄得本地感染源頭不明個案，有3宗輸入個案，餘下一宗為與早前確診個案有流行病學關連。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。同日錄得少於5宗初步確診個案。

今日新增3宗輸入個案，分別從俄羅斯、印度及印尼抵港，早前確診第11801宗的29歲華大基因男員工，經最新流行病學調查後，獲衞生防護中心剔除，其確診編號將由今日俄羅斯抵港患者取代。

  • 第11801宗：55歲男子，5月14日乘搭RU531航班由俄羅斯抵港，屬機組人員，一直未有病徵，報稱早於2月及3月於俄羅斯接種兩劑疫苗，是否感染變種病毒仍有待檢測
  • 第11823宗：29歲女子，屬一名主婦，4月18日乘搭UK6397航班由印度抵港，一直沒有病徵，於檢疫中心確診，檢出帶有L452R變種病毒，其女兒早前亦確診
  • 第11824宗：40歲女外傭，一直未有病徵，5月7日乘搭CX2780航班由印尼抵港，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日提到，華大基因一名29歲男文職員工早前確診，惟當局經分析後認為或是其樣本同污染，不似真正染病。詳情請見【下一頁

打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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