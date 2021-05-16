【台灣疫情】一日暴增206宗本地個案　連續4日確診數字創新高

▲ 台灣1日新增206宗本地個案，再創新高。

台灣疫情繼續肆虐，本土確診個案飆升，繼昨日有181宗新增個案，今日（16日）亦新增207宗個案，當中206宗為本土病例，連續4日單日確診數字創新高。確診者包括90名男性及116名女性，年齡介乎5歲至65歲。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這些個案病發日從4月6日至5月15日，其中新北有97宗、其次是台北有89宗，當中14宗與台北市萬華區茶室和茶藝館有關。

萬華區茶室被揭為「酒池肉林」

據早前報道，萬華區茶室和茶藝館被揭發店內設有「公檯制」的坐檯服務，即小姐會輪番坐檯，陪客人飲酒。有網民好奇「鴻達茶藝館」的店舖外貌，於是到Google街景地圖查看，發現店門口坐滿女子，令網民嘖嘖稱奇「賣甚麼茶？」

台北市前議員童仲彥早前重新上載2018年的影片，揭發萬華茶室的內部情況，形容萬華茶室「酒池肉林、一絲不掛」。從影片可見，一個包廳內播放勁歌，有數名中年男子圍坐飲酒聊天，另有兩至三名年輕女子裸上身、只穿紅色丁字褲，在男客人前熱舞扭腰，甚至挨近男客人任由對方撫摸胸部，有小姐更坐在男客人身上。

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指揮中心提醒，請符合公費接種對象者踴躍接種COVID-19疫苗，及早獲得保護。而行政院長蘇貞昌昨（15日）頒令新北市與台北市由今早11時升級第三級警戒到28日，全台休閒娛樂場所關閉，宗教祭祀活動全面停止進香團遶境，全台學校停課。

蘇貞昌又指，近日爆量的確診病例，根據指揮中心專家查驗及報告，源頭單一，變種病毒基因序列相同，為了保護高風險區域，指揮中心將有新的防疫措施。

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責任編輯：羅嘉欣