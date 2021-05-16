【臨終探病】外孫奔醫院探望病危婆婆　怒斥防疫規定繁複：見唔到佢最後一面

▲ 有網民指自己日前到醫院探望婆婆，因填表、穿保護衣等防疫措施「拖咗十分鐘」，以致無法見婆婆最後一面。

受疫情影響，部分醫院實施特別探訪安排，病人家屬須在探病前填寫健康申報表及提供新冠病毒的陰性檢測結果。有網民在「連登討論區」發文，指日前得知婆婆病危，趕往醫院探望，期間因填表、穿保護衣等防疫措施「拖咗十分鐘」，以致無法見婆婆最後一面，令他感到心酸。

來不及見婆婆最後一面

樓主在文中指出，婆婆在半年前中風，行動不便只能卧床。日前他得知婆婆病情轉差，已到彌留狀態，立即趕至醫院探望。樓主指探病時遇到「阻滯」，形容護士做事慢吞吞，代為填表但寫字速度慢，又詢問他們是否有做檢測、有沒有下載安心出行等，接着帶他們穿保護衣，過程用了10分鐘。樓主到病房發現婆婆已離世，感到難過，

見到佢好似有眼淚，唔知係咪因為見唔到我哋嚟……

他指上一次到醫院探望婆婆，可以先到病房探病，後補回填寫健康申報表，但偏偏情況最緊急的一次，要依照程序，更遇上工作效率低的醫護人員，令他感到無奈。他又指受疫情影響，家屬難以到老人院及醫院探訪，今次亦因為「呢樣嗰樣見唔切佢最後一面，諗起都嬲」。

網民：防疫規定保障自己及他人

帖文引來網民討論，有網民指類似事件常發生，「有朋友因為填表搞到睇唔到個仔出世」，亦有人指恩恤探病安排時有更改，令人無所適從，「一時話只係俾一個家人入去睇，一時就十幾個人都入得」。

有網民則表示，填表、出示檢測陰性結果、着保護衣等規定都是保障自己及他人，「叫得你着保護衣即係你親人有某啲傳染性嘅病，如果你探完就咁走咗，最後中埋招，咁邊個負責？」、「唔跟程序，出事邊個負責？」、「諸多阻難你嘅唔係個護士，係措施」。

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責任編輯：王明芳