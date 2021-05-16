【伙記辦大事】有鄭子誠就有陰謀　賴慰玲演性侵受害者騷演技【有片】

▲ 鄭子誠在《伙記辦大事》又有陰謀。

《伙記辦大事》即將大結局，劇情進入高潮。正所謂有鄭子誠一定有陰謀，今次「完美奸人」鄭子誠在《伙記辦大事》所演的大反派霍晉成，原來曾在車廂內性侵「Win姐」裘勝（賴慰玲飾）。

一向好演技的賴慰玲今次在《伙記辦大事》再大騷演技外，因為劇情涉裘勝被揭遭性侵的黑歷史，所以她罕有地有稍為性感的演出。

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▲ 「Win姐」裘勝有一段不想人知的往事。（影片截圖）

為求勝出不擇手段

上周五（5月14日）《伙記辦大事》講裘勝向曦怡（萬綺雯飾）敞開心扉講出不堪回首的往事。原來她曾過全糜爛的輕狂生活，某次在夜場流連時飲醉後遇上霍晉成而慘遭性侵，並且拍下照片。

多年後，晉成與裘勝發生車禍，代表晉成辯護的戴政君（馬德鐘飾），在法庭上質疑裘勝的證供。但歐陽聰（歐陽震華飾）模擬案發現場，以撞擊測試的結果反駁政君，晉成即將面臨敗訴。

晉成為求脫罪不擇手段，要政君在法庭上公開裘勝的羞恥過去。政君最後入魔，決定聽晉成之計。

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在明晚（5月17日）播出的26集，劇情講政君自薦做晉成的代理人，跟聯邦參贊進行秘寶交易。政君懷疑政仁（敖嘉年飾）身邊有內鬼，叮囑他小心行事。

另一方面，常笑（陳瀅飾）不認同曦怡對政君為人的質疑，後來卻目睹政君與晉成秘密見面。政君誘使晉成答應條件，讓他能從交易中抽成。

政君為晉成辯護，先揭出裘勝的黑歷史，企圖摧毀其誠信，再以裘勝母親的親筆信件，割破裘勝已結疤的傷口。

裘勝勇敢面對過去，走出陰霾。歐陽聰痛斥政君，利用裘勝的傷痛當作官司的籌碼，但政君只是一笑置之。

究竟政君是真的入魔，還是另一有原因？

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