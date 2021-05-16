【飲恨第二】國家盃場地單車賽凱林賽　牛下女車神李慧詩摘銀

▲ 李慧詩今（16日）出戰女子凱林賽奪得銀牌。（大會提供）

於本港舉行的國家盃場地單車賽，港隊單車代表「牛下女車神」李慧詩繼前日（14日）於女子爭先賽奪金後，今（16日）出戰女子凱林賽，結果在決賽不敵日本選手、東京奧運對手之一小林優香，奪得銀牌，未能達成賽前奪2金的目標。

李慧詩賽後表示，決賽一刻有少許緊張，因為今天是最後一天比賽，加上只有2場比賽，希望將奧運的戰術運用出來，甚至在比賽期間分不清楚對手位置。

她續指，今次是奧運前一個很好的綵排，讓她體會到氣泡形式比賽，亦對今次的表現感到滿意。她又指，自己已有14個月沒有參加比賽，可以適應比賽模式。

李慧詩又稱，爭先賽自己實力較高，在決賽時2場比賽要在15分鐘內完成，體力消耗不少，至今日未能恢復體力，雖然凱林賽只獲得第二名，但都滿意自己的表現，可以實踐心中的戰術。

在今次凱林賽決賽，有4名都是日本選手。李慧詩指，只有小林優香可以出戰奧運，其餘3個中有2個是由凱林學校訓練出來，能力愈來愈高達到世界級水平，相信未來會在世錦賽對壘。

今次女子凱林賽只有12位車手參加，車手分成兩組出戰首輪賽事，不設遺材賽及次圈比賽，每小組前三名直接晉級下午的決賽。李慧詩於第一組出戰，順利以首名衝線晉級；而另一港將李海恩則另一組則敬陪末席，無緣決賽，其後出戰7至12名名次賽，最終僅以第10名完成。

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責任編輯：吳卓峰