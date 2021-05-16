【感動她77次】連續3日佔票房榜首　粉絲包場周柏豪現身答謝擁躉

▲ 《感動她77次》

蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪主演電影《感動她77次》，劇情承接2017年的《原諒他77次》，望穿秋水的大批周柏豪忠實粉絲包場欣賞偶像演出，而柏豪不但特別現身戲院，跟粉絲大玩遊戲兼派禮物。



《感動她77次》於上周四（5月13日）搶閘上映優先場，迅即登上香港單日票房冠軍，在周五（5月14日）正式開畫，走勢強勁，連同昨天（5月15日）已連續3日佔據票房榜首。

在開畫日的晚上，周柏豪的一班粉絲特別包場觀看《感動她77次》。男神柏豪現身戲院，並與粉絲玩遊戲大派禮物，包括親筆簽名相片、電影海報、限量特製《感動她77次》口罩套等。現場更抽出15名幸運粉絲，可以與偶像單獨合照。

柏豪笑言：「粉絲真的很有心，自從知道《感動她77次》落實上映日期，立即透過電影公司包場，而且反應非常熱烈，所訂的戲院座位數目，比預計更多一些，令我非常感動！」

柏豪粉絲年齡層頗廣泛，由小朋友至公公婆婆都有。眼看一家大細來捧《感動她77次》的場，柏豪覺得很有意義：「自從疫情後，已有好一段日子沒與粉絲在公開場合見面與聚會，今次大家做足安全措施，終於可以一起看戲，真的好開心。」

他同時期望疫情進一步受控，未來可與中國內地、新加坡、泰國等各地粉絲見面。