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【東京奧運】5間電視台組團分工聯合採訪　體育專員料東奧會如期舉行

社會 16:26 2021/05/16

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楊德強表示，5間電視台將成立團隊分工聯合採訪東京奧運。（資料圖片）

政府早前宣布購入東京奧運轉播權，將交由本港5間持牌電視台免費播放。民政事務局體育專員楊德強表示，5間電視台將成立團隊分工聯合採訪東京奧運，又指港台沒有可供轉播的器材，料需投資數以千萬計成本添置，故未有安排港台轉播，但港台仍會播放每日精華片段。

楊德強今早（16日）出席一個電台節目表示，距離東京奧運只剩約兩個月，相信延期空間不大，預料成功舉辦機會大。他指，本港已有27個體育項目、合共30多名運動員可出戰奧運，預料最終有約40人可赴東京出戰。政府會在收到國際奧委會的詳細指引後，再商討如何讓運動員在安全情況下參加奧運會。

他強調，由於經濟環境受疫情衝擊，商業機構因轉播費而卻步，故政府評估各項因素後決定介入，形容情況好例外。他相信，商業機構在疫情下對轉播費、製作費以及廣告收益等會有新評估，期望各方以務實、合理態度處理日後情況。

對於港台沒有轉播權，楊德強解釋，數年前有跟港台、商務及經濟發展局商討轉播事宜，若做奧運大型傳播，涉及器材等費用將數以千萬計；加上現時距離奧運時間短促，轉播工作複雜，認為港台沒有相關經驗，遂由5間電視台聯合轉播，而港台會播放每日精華片段。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超表示，運動員在疫情期間仍有訓練，亦有外出參賽，不少項目的成績不錯，若市民可以透過電視觀看賽事，對運動員將有一定的正面心理幫助

體育傳媒工作者伍家謙則對此有保留，他認為，如果擔心人手資源問題，可以「貴有貴做，平有平做」，認為港台電視頻道有空間直播片段，市民有多一個渠道接觸奧運是好事。

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責任編輯：陳子謙

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