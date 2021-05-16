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吳業坤日本之旅體悟人生　坤哥稱現時單身：有女友會公開

娛樂 16:49 2021/05/16

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

吳業坤接受許文軒訪問。

日前吳業坤作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談赴日本Working Holiday及挑戰「東海道五十三次」感受。

坤哥說：「本身2月想返香港，但覺得自己好似咩都冇做過，好頹廢，有啲良心掙扎，所以決定挑戰「東海道五十三次」由京都步行到東京。」

吳業坤稱，第一天行了40公里：「實在高估咗自己，搞到對腳、膝頭同腳腕都好痛，行咗4、5日先可以適應，都有一刻諗過放棄，想搭車返去京都。每日最期待就係去到旅館嘅澡堂浸腳，浸咗成個鐘都唔想出嚟！」

談到這次挑戰的體會時，坤哥說：「路，好似人生咁！開始咗就冇得返轉頭，有咩都要硬住頭皮上。行到第13日，自己有一邊寫歌一路行，行行下唱到『如累了，請你只要相信捱下去』觸動咗自己，一路行一路喊，喊咗成個鐘。」

他再續稱：「雖然呢個旅程有廢嘅時候，但我覺得今次真係拋開過往沉澱嘅嘢，以前成日做訪問話要沉澱，原來一直積聚咗喺度，今次真係打通晒！返咗嚟香港之後我真係開心咗好多！」

吳業坤直言成熟不少：「可以同大家講，都想搵返個女朋友！（在日本有否認識新朋友？） 有，睇下可唔可以發展到，認識朋友一定有，男女、日本人都有，不過唔一定係揀日本女仔。如果真係有女友，都冇乜所謂，可以公開畀大家知，但依家真係冇！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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