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【驚青媽媽】發現10個月大B仔上顎穿窿　媽媽帶兒奔醫院護士30秒揭烏龍真相

兒童健康 17:43 2021/05/16

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媽媽帶兒子狂奔醫院，最後發現擺烏龍。

爸爸媽媽份外著緊小朋友，甚至會因為太緊張而「擺烏龍」，鬧出笑話。英國一名24歲媽媽，近日發現10個月大的兒子，口腔裡竟出現一個「破洞」，嚇得她急忙把孩子送往醫院檢查。不料，護士花了30秒就證實是虛驚一場，令媽媽十分尷尬。

據英國《太陽報》報道，這名24歲的媽媽Becky，育有3名子女，近日她替10個月大兒子換尿片時，發現孩子嘴裡竟有一個深紅色的「大洞」，她十分緊張，試圖去觸碰這個詭異的洞口，惟兒子卻反抗尖叫，

我立即叫老公過來看看，他也驚訝表示『那是甚麼東西』？

護士發現「大洞」是貼紙

她嚇得一邊發抖，一邊強忍淚水，趕緊開車載兒子入院。來到急症室時，Becky大叫護士幫忙，護士來到後，用電筒照孩子的口腔，當場愣住30秒，然後發現驚人的事實。

護士說，「這是一張貼紙」，我當時還不相信，認真地告訴她，「這是一個洞！」

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護士隨即伸手入去BB的口腔內，輕鬆地就把貼紙取出。這時Becky終於發現自己鬧出笑話，覺得非常尷尬，但亦慶幸兒子無大礙，

我和老公都忍不住恥笑自己，並致電給所有親人，告訴他們兒子口內不是一個長了一個洞，只是一張貼紙。

6大幼兒誤吞高危物品

事實上，小朋友好奇心重，特別在幼兒口腔期時，任何東西都能放進口內，隨時誤吞異物造成危險。台灣兒科專科醫生歐淑娟過往曾於在facebook專頁「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師 」發帖文，列出6樣小朋友容易誤吞的物品，提醒家長留意，最好家中的小東西不要放在幼童身高可及的範圍內。

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責任編輯：王明芳 

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