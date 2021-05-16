支聯會長跑悼六四　將與警方開會商討紀念活動

▲ 支聯會秘書蔡耀昌稱，將與月內與警方開會商討六四紀念活動。（資料圖片）

支聯會今（16日）舉行六四長跑，4名成員包括秘書蔡耀昌及副主席鄒幸彤，由維園出發跑到中聯辦，途徑香港大學「國殤之柱」及政府總部等地。蔡耀昌又稱，將與月內與警方開會商討六四紀念活動。

這次是港區國安法生效後的首次六四長跑，長跑活動沒有警方的不反對通知書，參加者以四人一組長跑。蔡耀昌批評，近兩年的長跑悼念活動，警方都以疫情為由，拒絕批出不反對通知書。

另外，他提到，早前接獲警方通知，將於周四（20日）商討六四遊行安排，其後會在本月25日，再與警方開會討論六四燭光晚會的安排，但他難以評估會否獲批，會研究後備方案，合法地紀念六四，又呼籲市民可以自己的方式悼念六四。

蔡耀昌認為，現時的政治環境艱難，支聯會是「做得一日得一日」，會繼續和平、理性的方式爭取平反六四，希望警方在審批六四燭光晚會及遊行申請時，會考慮港人的權利和自由。

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責任編輯：尹櫻霖