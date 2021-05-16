【ERROR自肥企画】鄭嘉欣+蘇小小+李文潔+陳欣妍客串　193緋聞女友Dee姐連續登場

▲ 《ERROR自肥企画》女神級人馬鄭嘉欣、蘇小小、李文潔、陳欣妍客串，193自肥緋聞女友，陳海寧連上兩集。

ViuTV節目《ERROR自肥企画》由搞笑男團ERROR聯乘ViuTV幕後製作團隊「無制限OT編集団」合作製作，節目除夠搞笑為港人帶來歡樂外，《ERROR自肥企画》亦找來多位與成員有交情的女神級人馬客串，TOPick來為你逐個數。

《ERROR自肥企画》剛播出了10集，本周進入最後直路播最後5集。節目播出至今半個月，除因為ERROR成員193（郭嘉駿）的敢言，連同另外三位成員阿Dee（何啟華）、肥仔（梁業）與保錡（吳保錡）夠癲夠喪，每集都令觀眾笑到流淚，令節目一直都是觀眾熱烈討論的話題。

【ERROR自肥企画】193自肥搶先騷古仔合照 白淨古天樂與三爺似兄弟？

節目中除了ERROR與一群敢玩敢出鏡的幕後廣受觀眾認識，當中亦有不少人氣美女的客串，有甜美、有性感、有可愛，包括陳海寧（Isabella）、鄭嘉欣（Christine）、蘇小小（Zoe）、李文潔（Liz）與陳欣妍（Shirley）。

陳海寧（Isabella）

陳海寧因為與阿Dee似樣而被封Dee姐，二人於另一ViuTV節目《家多咗個PET》擔任主持。

於《ERROR自肥企画》中，兩度代替為電影《金手指》宣傳而缺席的阿Dee參演節目，憑著其可愛口音的日文被網民力讚。

現年27歲的陳海寧出道6年，初出道時主力拍MV、電影及港台劇集。

曾於電影《哪一天我們會飛》飾演「蝦頭」楊詩敏的少女版，2019年曾客串演出劇集《仇老爺爺》，去年又接連參加烹飪比賽節目《辣伙頭》和《辣伙頭•開火》，而開始為觀眾認識。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

此外，陳海寧與193被眼利網民發現，二人在同月於社交平台上貼出相同咖啡店的照片，更使用同一濾鏡。

另外又有網友指193和陳海寧的IG限時動態中，疑似一同露營而傳出緋聞，在《ERROR自肥企画》亦被指193對陳海寧特別溫柔。

鄭嘉欣（Christine）

於第6集「侏羅紀公主」出現的鄭嘉欣（Christine），有「港版石原里美」之稱，社交網站放滿氣質照片。

去年她曾參加ViuTV的選秀節目《全民造星III》，雖然其美貌與1.78米的身高非常亮眼，可惜只停留於50強便被淘汰出局。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

蘇小小（Zoe）

節目中每位成員都有各自的「自肥企劃」，肥仔的部份邀請到身材火辣、IG坐擁25萬粉絲的女神蘇小小（Zoe）擔任影片的女主角。

Zoe穿上緊身黑色膠衣扮搜查官，姣好身材顯露無遺，連格仔導演劉諾衡（Mike）都忍不住大讚。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

李文潔（Liz）

現年29歲的Liz李文潔18歲開始入行任模特兒，曾為啤酒活動及內衣活動行騷，於2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》，但未能擠身20強。

今年初再參加ViuTV另一真人騷節目《最後一屆口罩小姐選舉》，並加入阿Dee的隊伍，代號「肥妹」。

阿Dee邀請她在其自肥項目《鹹濕荒島俏博士》中任女主角，穿性感泳衣曬身材，但最讓人印象深刻的，是她跟阿Dee互串的互動。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

陳欣妍（Shirley）

Shirley是繼陳海寧後，另一位兩度現身節目的女生。

她於第1集扮演《新世紀福音戰士》中的葛城美里，後來又在第10集導演自肥部份現身，與Mike導出海欣賞中華白海豚，可是因為嚴重暈船浪需要趴下來休息。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

陳欣妍之前亦曾與Mike導合作節目《美女郊遊遊》，與另一主持沈殷怡同名為Shirley，二人組成組合「Double S」，更成為了陳欣妍的成名作。此後，她於ViuTV接下了不少主持節目而為觀眾認識。

同場加映：強尼訪問