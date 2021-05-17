【創新科技】IVE畢業生開發即時手語翻譯軟件　打破聽障健聽隔膜

▲ IVE軟件工程高級文憑畢業生温子軒（右）及2名同學一同研發實時手語翻譯軟件「SignChat」。（VTC提供圖片）

聽障人士之間溝通多靠手語，但對於未學過手語的健聽人士，這些手勢就像是密碼一樣，難以與聽障人士溝通。有香港專業教育學院（IVE）畢業生開發了實時翻譯手語的手機應用程式，籍由人工智能等技術，能夠實時將手語轉為文字句子，幫助溝通。

這個能夠實時繙譯手語的應用程式名為「SignChat」，是3名IVE軟件工程高級文憑畢業生的畢業習作，耗費近1年時間開發。團隊成員之一的温子軒表示，小學時候曾經參加合唱團活動，機緣巧合下學會了少許手語，覺得手語挺新鮮，而IVE亦鼓勵學生善用資訊科技協助社會有需要人士，於是團隊想到利用手機程式協助聽障人士和健聽人士溝通，促進社會共融。

▲ 學習程式使用立體影像追蹤技術辨識手指、手掌及手腕21個檢測點的動作，配合人工智能學習後，能夠記下不同的手語動作。（VTC提供圖片）

系統分為學習及繙譯兩個程式，學習程式使用立體影像追蹤技術辨識手指、手掌及手腕21個檢測點的動作，配合人工智能學習後，能夠記下不同的手語動作。而翻譯程式則利用自然語言處理技術，如同常用的翻譯工具一樣，將手語所代表的字詞組合成常用詞語，或合文法的通順句子，例如「早上」和「食」的兩個手語動作，能夠譯出「早餐」。

温子軒說，開發過程主要是編寫程式，成本基本為零，但當中最困難的是訓練AI的過程，例如相似手語動作、速度不同都影響AI學習，他們也必須做對的手勢，AI才能學懂對的動作。

負責指導的IVE沙田院校資訊科技系署理高級講師郭譽豪指，程式現時能夠翻譯40至50組詞語，目標是年底前增加到約100組，但他坦言100組詞語不足以即時推出程式，故會先針對部分使用場景，如醫院、交通工具，之後亦會聯絡社福機構試用和驗證程式的可靠度，期望盡快推出市面。

▲ 程式利用自然語言處理技術，將手語所代表的字詞組合成常用詞語，或合文法的通順句子。（VTC提供圖片）

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記者：徐紹軒