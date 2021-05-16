【歧視醫護】小二兒子返學坐最後排禁與同學接觸　台護士媽心酸：我做錯了嗎？

▲ 台灣一位護士媽媽在網上發文，指學校以防疫為由，安排兒子獨坐在課室最後排。

台灣疫情肆虐，本土確診個案飆升，今日（16日）新增207宗個案，當中206宗為本土病例，連續4日單日確診數字創新高。一位於台北和平醫院工作的護士媽媽在社交網絡發文，指就讀小二的兒子遭到老師排斥，校方以防疫為由安排兒子獨坐課室最後排，並禁止他與同學接觸。媽媽得知後感心酸，慨嘆「我做錯了嗎？」。

老師安排兒子獨坐後排

綜合台媒報道，台灣多宗本土確診個案與萬華茶藝館有關，其中茶室老闆娘在和平醫院確診，一度傳出需要封院的消息。當局及後否認封院，指醫院現時暫停接收新症，出院者經檢測後需要接受密切追蹤。

一位在和平醫院工作的護士媽媽日前在Facebook群組發文，指學校以防疫為由，在未向她查詢兒子的身體情況下，安排兒子獨坐在課室最後排，又不准他與同學互動。媽媽為此感到自責，指自己一直在醫院謹守崗位抗疫，沒有想過兒子在學校被「隔離」，不禁慨嘆：

由沙士至今仍在原來的醫院上班，難道是錯誤抉擇？

媽媽有感被排斥

為了解事件發生的因由，媽媽在家長群組發問，有家長回覆表示，曾致電防疫中心詢問，指防疫中心建議這麼做，認為她應該要體諒校方的安排；可是當護士媽媽致電防疫中心查詢，卻得到不一樣的回覆，「沒有接觸確診個案，沒有疑慮，就是和平常人一樣自主健康管理即可。」，令媽媽有感自己遭針對。

及後媽媽收到老師來電，否認群組內容，指小朋友與同學吵架，才會罰他獨坐在課室後面。媽媽聽後表示無奈，指同校有不少家長在和平醫院工作，但只有自己兒子遭受此待遇，明顯是被排斥。她指幸好兒子沒有感到不快，睡覺起來就忘了，只是自己仍耿耿於懷。

帖文引來網民討論，有網民對媽媽的遭遇表示同情，亦有人認為校方只是嚴格執行防疫規定，媽媽應該體諒：

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責任編輯：王明芳