【囍雙飛】韋羅莎產後現身隔空打氣 白只靠食血壓藥上舞台

▲ 白只、朱栢康、阿卵（楊偉倫）等主演舞台劇《囍雙飛》。

由白只、朱栢康、阿卵（楊偉倫）等人主演舞台劇《囍雙飛》，日前在演藝學院公映，開場前台前感激觀眾買票支持。「劇后」韋羅莎本參演一角，但疫情令公演日期延後，碰上預產期被逼放棄，Rosa堅持拍片「隔空演出」，成為全場笑點，她亦修身成功現身首映力撐隊友。

韋羅莎說：「BB剛剛足月一個月，家中有姨姨照顧，加上身體狀態OK，所以我都好放心出來。其實只拍片我都不夠喉，但亞囡出世冇辦法，唯有靠用拍片參與。」

▲ 韋羅莎現身支持。

戲中白只與太太對罵一場成為焦點，白只越演越投入，笑言該場口令他血壓急升，演出時不敢太激動：「都有Check住血壓，要準時食藥，我都不是按醫生指示食，為了一場好戲冇辦法！家人就一定支持我們，由細睇到我們大嘛，但女友就要問她時間，因為每次出街都要問她有否時間，不可以假設約她就可以即刻到嘛。」

當被問到是否靠戲中學習夫妻之道時，白只不懂應對靠兄弟拉開話題解困。

▲ 朱柏康有不少發揮。

朱栢康指場地雖有入場人數限制，但感覺與滿座分別不大，笑言享受「關閉處所」的時光：「因為可以給我靜下來，慢慢感受劇本和演戲，這是得著！戲中我和郭翠怡會錫錫同摸胸，但我們太熟啦，所以沒有尷尬，加上沒人管我，所以不會給人扭耳仔。全力忙完這劇，之後就有機會同秋生合作，所以好期待到時擦出火花。」

延期多時終於首映，6號@RubberBand 、黃又南等人均送上果籃打氣，同場的阿卵很久沒見觀眾，笑指觀眾「餓」了一段時間，令現場反應更熱烈，於謝幕時最為感動：「疫情不會打得低我，因為本身工作不多，好多去年計劃都延到今年，而今年項目又再延期，收入少了，但又未去到停，現劇場重開，我都是幸運的一個。」