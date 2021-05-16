【強制檢測】勞工處過去兩日抽查逾3500名外傭　有5人未有檢測獲發強檢令

▲ 外傭到流動採樣站進行檢測。（陳國峰攝）

本港早前先後多名外傭確診變種病毒新冠肺炎，政府4月30日宣布所有在港工作外傭須於5月9日或之前接受強制檢測。勞工處昨日及今日到訪中環、金鐘添馬公園、銅鑼灣維多利亞公園等外傭經常聚集地方巡查，至今日下午4時共抽查3,539名外傭，發現5名外傭未有強制檢測，遂發強制檢測令要求於指明期間內接受檢測，有20名外傭的檢測或接種疫苗紀錄須進一步核實，處方會作出跟進。

處方稱，政府已向外傭再次發出強制檢測公告，除已接種兩劑疫苗滿14天可獲豁免接受檢測的外傭外，所有在港工作的外傭須於5月15日至30日期間再次接受強制檢測；又提醒，任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

政府提醒外傭保存載有檢測結果的電話短訊通知，以便在執法人員要求提供有關該外傭已進行指明檢測的資料時，提供相關電話短訊供其查核。至於獲得豁免的外傭，可下載電子疫苗紀錄或將疫苗紀錄的列印文本存在手提電話中，又或攜帶疫苗紀錄的列印文本或副本，以便向執法人員證明豁免資格。

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責任編輯：陳正怡