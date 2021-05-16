港澳辦：為公務員完成宣誓點贊　完善宣誓條例劃出從政者不可逾越的底線

立法會上周通過宣誓條例草案，稍後將安排全體區議員宣誓，效忠基本法及香港特區政府；而17萬公務員，亦已於早前完成宣誓及簽署聲明。港澳辦發言人今日（16日）發聲明，指有關條例的通過，標誌著涵蓋特首、政治委任官員和公務員等，較系統的公職人員宣誓效忠制度，已建立起來並付諸實施，是特區政權建設的重要里程碑。

發言人表示，公務員不僅要為市民服務，且需承擔維護國家主權、安全、發展利益等職責。但修例風波以來，極少數反中亂港分子，利用制度漏洞混入公務員隊伍，以所謂「政治中立」為幌子，消極或拒絕執行法定職責，或濫用職權支持或包庇「港獨」等活動，或公然以公務員名義，參與反政府的非法遊行集會，形容有關行為，嚴重衝擊國家安全和香港繁榮穩定，挑戰特區憲制秩序，嚴重毒化香港社會政治風氣，是絕不能容許的。

發言人指，完善宣誓制度，清晰劃出了從政者不可逾越的政治底線，強化了愛國愛港者治港的政治規矩，又稱高興地看到，17萬名政府公務員已簽署聲明，完成宣誓，說明絕大多數公務員是擁護「一國兩制」，維護憲法和基本法權威，「我們在此為他們點贊」。

港澳辦認為，當前香港正處在由亂轉治的關鍵時期，全社會都對包括公務員在內的治港隊伍寄予厚望，期待所有公職人員堅守承諾，盡忠職守，開拓創新，擔當作為，積極回應市民期望與訴求，聚力解決突出經濟、民生問題。

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責任編輯：李淇