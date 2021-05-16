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【新冠疫苗】本港累計116萬人接種首劑疫苗　周六11人打針後不適送院1人留醫

社會 22:20 2021/05/16

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本港昨日（16日）共有約28,800人接種疫苗，圖為中央圖書館社區疫苗接種中心外情況（陳國峰攝）

新冠疫苗接種計劃自2月26日起展開，政府今日（16日）公布，周六（15日）共有11人接種疫苗後不適送院，其中1人因高血壓及胸部不適留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院，餘下6人已出院。 

不適送院的11人，有10人均接種復必泰疫苗，其餘1人接種科興疫苗。其中不適留院的60歲男子於龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種第2劑復必泰後，出現高血壓及胸部不適，送往北區醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。

政府亦公布，周六共有約28,800人接種疫苗，科興疫苗佔約7,200人，其中接種第1劑及第2劑疫苗人數，分別約有3,400人及3,800人；復必泰疫苗佔約21,600人，接種第1劑及第2劑疫苗人數，約佔10,500人及11,100人；同日有約9,000人在網上預約接種疫苗。

自新冠疫苗接種計劃展開以來，政府已為市民接種共約1,955,100劑疫苗，當中約1,167,900人已接種第1劑疫苗，包括約505 400名接種科興疫苗，約662,500人接種復必泰疫苗；約787,200人已接種第2劑疫苗，包括約367,800人接種科興疫苗，約419,400人接種復必泰疫苗。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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